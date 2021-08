A quelle heure la plateforme Star+ sera-t-elle lancée en Amérique latine ?

Cette semaine, nous recevrons un nouveau joueur qui saute sur l’herbe pour faire partie de l’appel « bataille des plates-formes » en Amérique latine. Il s’agit de Étoile +, un service de streaming qui sera une extension de ce que nous avions déjà avec Disney +, mais avec tout le contenu manquant, comme des séries et des films pour adultes qui n’avaient pas leur place dans le catalogue original. Voyez à quelle heure vous pouvez vous abonner !

Actuellement, nous avons divers diffuseurs qui ont déjà un grand nombre d’utilisateurs, tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO Max et Paramount +, entre autres. Le grand objectif est d’être le plus considéré par les spectateurs, et c’est quelque chose dans lequel la société Mickey Mouse a eu un grand succès, depuis de novembre 2019 à août 2021, ils ont recueilli 116 millions d’abonnés, et le nombre devrait augmenter avec le temps.







Dans ce cas, Étoile + arrivera en Amérique latine avec une excellente proposition et une bibliothèque pleine de productions que peu de gens pourraient résister à jouer à tout moment. Nous aurons toutes les marques ABC, 20th Television, FX, Freeform, Hulu, 20th Century Studios, Searchlight, Touchstone et Hollywood Pictures, en plus de événements sportifs en direct appartenant à ESPN. Vous pouvez voir tout leur catalogue en faisant Cliquez ici.

Ce que les fans de la région attendent peut-être le plus, ce sont les saisons complètes de Les Simpsons, puisque dans Disney + nous n’avons que les deux derniers. Vous aurez également d’autres séries à succès telles que The Walking Dead, c’est nous et Famille moderne. En ce qui concerne les films, vous aurez des films disponibles comme Titanic, Deadpool et Extraterrestre, entre autres titres, pour environ 7,50 € US dollars qui seront convertis dans votre devise locale. Découvrez les tarifs ci-dessous !

+ A quelle heure Star+ sera-t-il lancé en Amérique latine ?

Pour le moment, la plate-forme était déjà présente dans certaines parties de l’Europe, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, donc les fans latino-américains l’attendent également. Finalement, Star + arrivera mardi prochain, le 31 août dans un horaire matinal idéal pour commencer la journée en s’abonnant et en profitant d’une bibliothèque qui promet des heures de divertissement. Regardez leurs horaires !

Mexique, Pérou, Équateur, Colombie et Panama : 07h00

Chili, Bolivie, Paraguay, Venezuela, Porto Rico et République dominicaine : 08h00

Argentine, Brésil et Uruguay : 09h00