À quelle heure Excuse Me, I Love You d’Ariana Grande sort-il sur Netflix?

Voici l’heure à laquelle Excuse Me, I Love You d’Ariana Grande sort sur Netflix dans votre pays.

Ariana Grande et Netflix sont sur le point de nous offrir à tous nos premiers cadeaux de Noël sous la forme d’un documentaire sur le Sweetener World Tour intitulé Excusez-moi, je t’aime, qui devrait sortir le lundi 21 décembre.

Selon le synopsis, le film documentaire d’Ariana suit la superstar primée aux Grammy Awards lors de sa tournée 2019 à guichets fermés, « capturant les performances spectaculaires des succès qui ont brûlé les palmarès, ainsi que des images exclusives et inédites de l’international- superstar bien-aimée à la maison et sur la route avec ses danseurs et son groupe. «

Comme toujours, Netflix sortira Ariana Grande Excusez-moi, je t’aime basé sur l’heure à leur siège en Californie. Les nouveaux films et émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure à laquelle ils apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de l’endroit où vous vivez.

Faites défiler vers le bas pour l’heure Excusez-moi, je t’aime sort sur Netflix dans votre pays.

Quelle heure est Excusez-moi, je t’aime sorti sur Netflix?



Ariana Grande Excuse-moi je t’aime heure de sortie de Netflix. Photo: Kevin Mazur / pour AG, Netflix

Quand est-ce Excusez-moi, je t’aime sortir?

Le documentaire de tournée d’Ariana sortira le lundi 21 décembre, avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde.

Excusez-moi, je t’aime sortira à 8h00 GMT sur Netflix UK & Ireland.

Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez ci-dessous les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux.

Voici la liste des Excusez-moi, je t’aime Heures de sortie de Netflix:

États-Unis (PT) – 00h00

États-Unis (HE) – 3 h 00

Brésil (Rio De Janiero) – 5h00

Royaume-Uni (GMT) – 8h00

Europe (France, Espagne, Allemagne, etc.) – 9h00

Japon (Tokyo) – 17h00

Australie – 16h00 (Perth), 19h00 (Sydney)

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 21h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Où puis-je regarder Excusez-moi, je t’aime en ligne?

Excusez-moi, je t’aime est un film documentaire Netflix, donc le seul endroit où vous pourrez le regarder est sur Netflix. Si vous prévoyez de regarder avec vos amis mais que vous ne pouvez pas vous rencontrer en personne, heureusement, vous pouvez utiliser Teleparty (anciennement Netflix Party) pour organiser votre propre soirée de visionnage!

Maintenant, tout le monde dit, « merci Ariana! »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂