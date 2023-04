À quelle heure et où voir l’épisode 1 de la saison 3 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba

Animé

La première de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba arrive et nous vous dirons ensuite tout ce que vous devez savoir pour la voir avant tout le monde.

© UfotableÀ quelle heure et où voir l’épisode 1 de la saison 3 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Les fans de Kimetsu no Yaiba Ils vivent des jours spéciaux, puisque nous sommes en avant-première de la première de sa troisième saison qui adaptera le Arche du village des forgerons du manga de Koyoharu Gotōge. Le premier épisode a déjà été vu par certains à travers le film Vers le tour du monde du village des forgeronsmais il sera enfin disponible à partir de ce dimanche 9 avril, comme annoncé précédemment. A partir de quelle heure et où sera-t-il visible ?

Avant le troisième opus et en préparation de son arrivée, les réseaux d’anime ont annoncé un long métrage qui a été vu dans le monde entier en mars. Là, ils ont vu les chapitres 10 et 11 de la Arc du quartier des divertissementsavec la bataille finale contre les lunes démoniaques Gytauro et Daki, ainsi que le premier épisode de la Arche du village des forgerons.

+ À quelle heure Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 1 première

La troisième saison de Kimetsu no Yaiba sera présenté en première ce dimanche 9 avril avec un épisode d’une heure. A quelle heure sortira-t-il ? Comme officiellement confirmé, ce sera à 11 h 45 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 12h45 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; à 13h45 depuis le Venezuela, la Bolivie et Porto Rico ; à 14h45 depuis l’Argentine, le Chili et le Paraguay ; et à 18h45 en Espagne.

+Où regarder Kimetsu no Yaiba saison 3

Les épisodes de Kimetsu no Yaiba : Arc du village des forgerons Ils peuvent être vus sur le service de streaming Crunchyroll. Traditionnellement, les premières ont lieu le jour même après leur diffusion locale, uniquement si vous êtes un utilisateur Premium. Si vous avez un compte gratuit, vous devrez attendre quelques semaines avant de pouvoir le voir avec ses sous-titres originaux.

En cette nouvelle saison, Tanjirō il a une nouvelle mission dans le village des forgerons, un lieu secret où sont forgées les épées des Piliers et des chasseurs de démons. Tout change lorsque les membres des Douze Lunes Démoniaques apparaissent soudainement et Kamado il doit les affronter avec l’aide des hashiras Mitsuri KanrōjiPilier de l’Amour, et Muichiro TokitoPilier de la Brume.

