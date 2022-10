À quelle heure est l’Argentine, première de 1985 sur Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

Le nouveau film de Santiago Mitre avec Ricardo Darín et Peter Lanzani arrive sur la plateforme de streaming. Comment et quand peut-on en profiter dans le confort de sa maison dans 240 pays ?

© Prime VidéoRicardo Darín et Peter Lanzani jouent en Argentine en 1985.

Le film argentin le plus important de l’année est prêt à arriver en streaming. Après trois semaines de projection exclusive dans des cinémas sélectionnés, Argentine, 1985 sera ajouté au catalogue Première vidéo. Bien qu’il se poursuive dans certains cinémas du monde entier, à partir de 21 octobre Il peut être apprécié dans le confort de la maison pour ceux qui n’ont pas encore pu le voir ou qui veulent simplement y jeter un deuxième coup d’œil. A partir de quelle heure peut-on le voir ?

Sans aucun doute, c’est une production incontournable. Et c’est qu’elle a récemment été sélectionnée comme candidate nationale de l’Argentine pour le Oscars 2023. Il est vrai que sa nomination aux prochains Oscars n’a pas encore été confirmée, mais tout indiquerait qu’il pourrait être la grande attraction dans la catégorie des Meilleur film international. C’est pourquoi son arrivée sur Prime Video lui permettra d’être vue dans plus de 240 pays et territoires.

De quoi s’agit-il exactement ? Argentine, 1985 s’inspire de l’histoire vraie des procureurs JJulio Strassera et Luis Moreno Ocampodeux icônes de l’histoire incarnées par Ricardo Darin et Peter Lanzani respectivement. « En 1985, ils ont osé enquêter et poursuivre la dictature militaire la plus sanglante de l’histoire argentine. Sans se laisser décourager par l’influence militaire encore considérable dans la nouvelle démocratie fragile, Strassera et Moreno Ocampo ont réuni une jeune équipe juridique de héros improbables. Sous la menace constante d’eux-mêmes et de leurs familles, ils ont couru contre la montre pour rendre justice aux victimes de la junte militaire.», explique son synopsis officiel.

Sous la direction de Santiago Mitrequi a co-écrit le scénario avec Mariano Llinas, le film a attiré l’attention de festivals prestigieux tels que le Festival international du film de Venise, le BFI London Film Festival, le Festival international du film de Rio et le Festival international du film de San Sebastian, où il a remporté le prix du public . Sachez quand vous pourrez le voir en streaming !

+ Quand Argentine, 1985 arrive-t-il sur Prime Video ?

Le dernier film de Santiago Mitre avec Ricardo Darín et Peter Lanzani arrivera ensuite Vendredi 21 octobre au catalogue Prime Video. En ce sens, depuis ce jour Argentine, 1985 A découvrir simultanément en salles et sur la plateforme de streaming, ouvrant la voie aux Oscars 2023. Découvrez ci-dessous l’heure de première selon chaque pays !

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

