Le service de streaming Netflix continue de récolter le succès et l’un des derniers à susciter la ferveur des fans est Qui a tué Sara?, devenant le contenu le plus vu sur la plateforme en avril. Ceux qui ont suivi la première saison attendent avec impatience la deuxième, et pour ne rien manquer, ici nous vous montrons à partir de quelle heure il sera disponible.

Ce thriller mexicain de divers genres tels que le mystère, le suspense, le crime, le drame, la romance et la vengeance apparaît dans le premier épisode avec le meurtre de Sara et à cause de cela, son frère passe 18 ans en prison, jurant qu’il n’a pas commis le crime. Álex Guzmán est libéré et son but est de découvrir qui était le véritable meurtrier et pourquoi il était le principal accusé.

«Un corps mystérieux enterré dans la cour de sa maison menace de renvoyer Álex Guzmán en prison. En même temps, Álex découvre la vraie personnalité de sa sœur Sara, qu’il n’a manifestement jamais connue. Sera-t-il capable de trouver la vérité et de se venger sa famille? « , est le synopsis officiel de ce que nous verrons bientôt.

La fiction promet d’avoir plus de succès dans la saison 2, car dans les premières semaines de son lancement, elle a réussi à mener le classement de Chili, Brésil, Paraguay, Bolivie, Équateur, Venezuela, Colombie, Panama, Honduras et Guatemala. Au États Unis Il faisait également partie du podium des plus reproduits, comme dans les pays de Europe, Asie et Afrique.

+ Quand est la première de la deuxième saison de Who Killed Sara?

Les nouveaux chapitres qui nous mèneront à résoudre le mystère de la mort de Sara atteindront les écrans des utilisateurs de Netflix sur Mercredi 19 mai.







+ À quelle heure est la première saison de Who Killed Sara?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur: 02h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico: 03h00

Argentine, Brésil et Uruguay: 04h00