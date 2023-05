À quelle heure est la première de Succession Season 4 Episode 10 Finale sur HBO Max?

HBO Max

L’épisode qui clôturera la saison 4 de Succession et l’histoire en général arrive. Vérifiez votre horaire!



© HBOA quelle heure sort le dernier épisode de Succession.

Succession Elle a été cataloguée comme l’une des meilleures séries télévisées créées ces derniers temps et n’a pas seulement gagné l’opinion du public et des critiques, car elle a obtenu plusieurs prix de grande importance. Cette fabrication de HBO et HBO Max s’apprête à terminer sa saison 4 et son histoire générale. A quelle heure sort le dernier épisode ?

Le quatrième volet a été avancé avec le synopsis suivant : « La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale chez les Roy alors qu’ils anticipent ce que sera leur vie une fois la transaction conclue. Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille pèse un avenir dans lequel son poids culturel et politique est sévèrement réduit..

+ À quelle heure est diffusé le dernier épisode 10 de Succession ?

Le dixième épisode qui se clôturera Succession sera présenté en première sur HBO et HBO Max ce dimanche 28 mai. À quelle heure? Ce sera à 20h00 du Mexique, du Salvador, du Costa Rica, du Guatemala et du Nicaragua ; 21h00 en Colombie, au Pérou, en Equateur et au Panama ; 22h00 en Argentine, au Chili, en Uruguay et au Brésil ; et 02h00 le lundi 29 mai en Espagne.

Le dernier chapitre de Succession est intitulé « Avec les yeux ouverts » et a le synopsis révélé suivant: « Avant la dernière réunion du conseil d’administration sur l’accord Waystar-Gojo, Kendall et Shiv tentent de consolider leurs intérêts opposés … et d’obtenir une solution sur le sort d’un Roman blessé physiquement et émotionnellement. ».

Après une autre saison captivante, pleine de mystère et de drame au sein de la famille Roy, nous verrons le sort de chacun des membres et il y a une grande attente quant à la fin de l’intrigue. HBO dit au revoir à une série qui semble avoir marqué une époque, mais ce ne sera pas la seule chose qui lâchera, puisque ce soir se termine aussi Barry.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?