À quelle heure est la première de Pinocchio sur Disney +

Le film a réuni Robert Zemeckis avec Tom Hanks après plus de 18 ans. C’est un action en direct sur l’histoire classique du garçon de bois.

©DisneyTom Hanks sera Geppetto.

On se souvient encore (avec une certaine terreur si l’on pense aux scènes où les enfants se transforment en ânes) de la version animée de Pinocchio Quoi Disney sort en 1940 et devient son deuxième long métrage d’animation après Blanche Neige et les Sept Nains. Maintenant, ce sera au tour de revisiter ce classique mais dans un action en direct avec Tom Hank en tant que protagoniste et chargé de donner vie au célèbre Geppetto.

Robert Zemeckis était chargé de diriger les fils de cette production dans ce que cela signifiait de tourner à nouveau avec Tom Hank après 18 ans, quand ils ont fait L’express polaire. Il faut aussi ajouter des productions historiques telles que Forrest Gump Oui Naufragé, où ils ont coïncidé en tant que réalisateur et acteur. C’était la plateforme de streaming Disney+ celui qui a réussi à les réunir pour ce projet qui dans ses premières images promet beaucoup.

Le 8 septembre prochain, Pinocchio débarquera dans Disney+ et tous les utilisateurs qui ont un compte pourront le voir sans avoir à payer un supplément comme cela a été fait avec des productions telles que Veuve noire. Ainsi, nous reverrons cette histoire du menuisier qui crée une poupée en bois et qui prend vie comme par magie et devient un vrai garçon qui ne peut pas mentir ou il reviendra à son état d’origine.

La personne chargée de l’interprétation Pinocchio dans le film de Disney+ sera Benjamin Evan Ainsworthtandis que Joseph Gordon-Levitt était choisi d’être Pepe le cricket Oui Cynthia Erivo, la fée bleue. Quand sera-t-il disponible sur la plateforme de streaming ? Sachant qu’il partira à minuit de Los Angeles, il arrivera à 4h du matin en Argentine, 3h du matin au Chili et 2h du matin au Mexique.

+ Pinocchio arrivera le même jour que Disney + Day

En plus du tout nouveau Pinocchiole 8 septembre prochain sera très important pour l’étude de la souris qui célébrera la Journée Disney+. C’est un événement qui a lieu chaque année où les abonnés pourront s’informer des dernières évolutions en matière de productions pour la plateforme au sein de ses studios satellites tels que Pixar, Marvel et National Geographic. Cette célébration de Disney+ est encadrée à l’intérieur l’exposition D23 qui aura lieu du 9 au 11 septembre à Los Angeles.

