À quelle heure est la première de Drag Race Mexico?

La première saison de Drag Race Mexico a déjà une date de sortie et nous vous disons à quelle heure vous pouvez vous attendre à chaque épisode.



© Paramount+La première saison de Drag Race Mexico est sur le point d’arriver à Paramount+

Drag Race Mexique continue de nous exciter avec les aperçus étendus, la date de sortie et les vidéos de Valentin et Lolita Banane nous racontant son expérience dans l’émission, c’est pour ça qu’on vous parle Quand et à quelle heure a lieu la première de Drag Race Mexico ?

Selon les informations de Drag Race Mexique et Paramount+ et MTV, au Mexique et en Amérique latine, la première aura lieu ce 22 juinquand les 11 reines font « herstory » avec la première saison de la franchise de Course de dragsters de RuPaul au Mexique et, avec le même nom, pour la première fois en Amérique latine.

À quelle heure ouvre-t-il? Il arrivera au Mexique à 21h00 le 22 juin tandis que dans d’autres pays, comme Colombie, à 22h00 donc tu peux attendre un nouvel épisode tous les jeudis sur Paramount + (si vous êtes au Mexique) comme cela s’est produit avec Toutes les étoiles 8.

+ Où voir Drag Race Mexico ?

Il l’émission de téléréalité drag arrivera au Mexique exclusivement sur Paramount + et MTVmais à l’extérieur du pays, c’est-à-dire Dans le reste de l’Amérique latine, ainsi qu’en Espagne et dans d’autres parties de l’Europe, l’émission sera diffusée sur Wow Present Plus.

Il est prévu que plus tard Drag Race Mexique rejoint le catalogue Paramount+ aux États-Unis. D’autre part, Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell et RuPaul Charles sont les producteurs exécutifs de World of Wonder.

