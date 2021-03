À quelle heure est-il présenté et comment voir la fin de WandaVision sur Disney +

Avis aux fans de «WandaVision»! Nous nous rapprochons de plus en plus de la fin du programme qui a suivi Univers cinématographique Marvel après les premières de ‘Avengers: Fin de partie’ Oui ‘Spider-Man: loin de chez soi’. Depuis le jour de son lancement, le 15 janvier, chaque vendredi, nous avons eu un épisode qui a adoré les fans et dans les heures le dernier arrivera, puisque les responsables ont déclaré qu’à l’heure actuelle il n’y avait pas de projet de deuxième tranche.

Le chapitre 8 de la semaine dernière était très excitant pour diverses situations choquantes, comme la première fois que le nom est mentionné «Sorcière écarlate» ou la scène post-crédits avec une vision blanche, à partir de laquelle nous avons appris quelques détails sur lui et déclenché plusieurs théories, comme le retour d’Ultron, le méchant du deuxième film des «Avengers».

Un autre aspect qui a le plus fait parler de lui dans la semaine a été le célèbre « camée surprise » qu’Elizabeth Olsen a avancé, commentant que nous aurions un moment comme Luke Skywalker à la fin de «The Mandalorian». Dans Spoiler, nous pensons à cinq personnages qui peuvent apparaître: Magneto, Docteur Strange, Spider-Man, Captain Marvel et Charles Xavier. Serait-ce l’un d’entre eux?

La vérité ici est que déjà avec la présence de Pietro d’Evan Peters a ouvert la porte au multivers tant attendu dans lequel nous trouverons sûrement plus de personnages de l’univers de X Men ou d’autres qui appartenaient à Fox, mais sont maintenant devenus des figures utilisables dans le MCU avec l’achat de Disney. Voyez à quelle heure regarder l’épisode dans votre pays et comment le regarder!

À quelle heure se déroule le dernier épisode de WandaVision?

Les horaires établis à partir du jour de sa création en Amérique latine sont les suivants: 2 heures du matin au Mexique et en Amérique centrale, 3 heures du matin en Colombie, au Pérou et en Équateur, 4 heures du matin au Venezuela et en Bolivie, 5 heures du matin au Chili, en Argentine, en Uruguay et 9 heures en Espagne.

+ Comment voir la fin de WandaVision?

Pour voir ce chapitre qui durera 50 minutes et signifiera la clôture de cette histoire, vous devez avoir un abonnement au service de streaming Disney +.