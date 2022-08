À quelle heure est diffusée Under the Banner of Heaven sur Star+ ?

in

Vous considérez-vous comme un fan de Andrew Garfield? Alors tu es au bon endroit. L’interprète, mondialement reconnu pour son travail en tant que Spider-Man, est de plus en plus éloigné de l’univers Marvel. Cela a été démontré avec des productions telles que Tic, tic… BOUM !, qui a été créée l’année dernière sur Netflix et lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Maintenant, la figure hollywoodienne a un nouveau projet : par ordre du ciel dans Étoile+.

Intitulé à l’origine comme Sous la bannière du ciella fiction avec Andrew Garfield arrivera ce 10 août à la plateforme de streaming. Vous ne serez pas seul ! l’accompagne aussi Daisy Edgar Jonesl’actrice qui a brillé dans Frais, disponible sur Star+, aux côtés de Sebastian Stan. Cette fois, il laissera de côté l’histoire dérangeante, même s’il ne s’éloignera pas trop du genre.

C’est que par ordre du ciel C’est juste une mini-série pleine de suspense. Inspiré du best-seller homonyme de Jon Krakauer, il mettra en vedette sept épisodes créé par Dustin Lance Black, également showrunner et producteur exécutif. Il a également les performances de Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie et Sandra Seacat.

Andrew Garfield est prêt à revenir à l’écran Star+, puisque le catalogue comprend également Les yeux de Tammy Faye. Cependant, cette fois, il jouera le rôle de détective. L’histoire commence après le meurtre de Brenda Wright Lafferty et de sa jeune fille dans une banlieue de Salt Lake Valley, Utah, en 1984.

En ce sens, le détective Jeb Pyre va enquêter sur les événements survenus au sein de cette famille pour enfin découvrir des vérités cachées sur les origines de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les conséquences d’une foi dogmatique et inflexible. « Ce que Pyre, un fervent mormon, découvre le conduira à remettre en question sa propre foi »clôt son synopsis officiel.

+ À quelle heure est diffusé Heaven’s Mandate sur Star+ ?

Dès le mercredi 10 août, vous pourrez profiter des épisodes de par ordre du ciel. N’oublie pas! Il s’agit en principe d’une mini-série. Dans ce sens, il est très probable qu’il ne confirmera pas un deuxième versement. Assurez-vous de regarder les épisodes dans leur première pour rester au courant de tout! Ensuite, nous passons en revue les calendriers de lancement en fonction de chaque pays.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 02H00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 03H00

Chili, Venezuela, Bolivie, Porto Rico et République dominicaine : 4H00 DU MATIN

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

