Kissing Booth 3 : A quelle heure sort-il sur Netflix ?

The Kissing Booth reviendra sur Netflix en août avec son troisième film et mettra fin à une longue attente pour les fans. Le film a fait fureur avec ses deux premières sorties et promet de répéter le phénomène dans les prochains jours.

« L’été avant de partir pour l’université, Elle fait face à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à l’autre bout du pays avec Noah, son incroyable petit ami, ou tenir sa promesse d’aller à l’université avec Lee, son meilleur ami. Va-t-elle briser le cœur de l’un d’entre eux dans le dernier volet de cette trilogie ? »

Voilà le synopsis officiel de cette comédie romantique réalisée par Vince Marcello et basé sur les romans de Beth Pue.

Quels acteurs seront à la première de Kissing Booth 3 ?

Le film met en vedette le casting régulier de la saga. C’est-à-dire: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young Oui Molly ringwald. Le tournage a eu lieu secrètement en Afrique du Sud en 2019 et le troisième volet de la trilogie a été annoncé en juillet 2020.

Y aura-t-il The Kissing Booth 4 ?

La réponse est non. Bien que l’auteur ait écrit quatre livres de la série, aucun ne va au-delà du deuxième volet du film sorti en 2020. C’est pourquoi Netflix a confirmé en janvier 2021 que le troisième film sera le dernier de la série, du moins pour le moment.

À quelle heure est la première de Kissing Booth 3 ?

Le film sortira mercredi 11 août pour les abonnés du monde entier. Si vous voulez être le premier à le voir et que vous ne voulez pas subir de spoilers, vous devrez vous lever tôt. En Amérique latine, il sera lancé dans les premières heures de la journée. Vérifiez ici quelles heures il aura par pays.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico: 03h00

Argentine, Brésil et Uruguay : 04h00