À quelle heure débute l’épisode 10 d’Acapulco Shore?

Rive d’Acapulco est l’une des séries les plus réussies de MTV Amérique latine. En fait, il a commencé à être diffusé en 2014 et, depuis lors, il l’a fait avec des records d’audience. Maintenant, il entame sa saison 8 et continue avec de belles surprises. Ce nouvel opus a commencé fin avril et ce mardi son chapitre 10 arrive. En voie d’achèvement, le rivages ils vont pour beaucoup plus. Fêtes, polémiques, tout ce que cette incroyable émission de télé-réalité est prête à nous donner.

Telle est la popularité du programme que la chaîne a rapporté que la version brésilienne du cycle appelé Bord de rivière et qui sortira à tout moment en 2021. Mais revenons à Acapulco. Nous vous disons à quelle heure voir le Acapulco Shore Épisode 10 8 pour que vous ne ratiez absolument rien.

Quand et comment regarder l’épisode 10 d’Acapulco Shore 8

Dans le épisode 10 de Acapulco Rive 8 il y aura de nouveaux combats, comme prévu. Nous sommes à un pas de la fin de la saison, mais cela ne signifie pas que rivages ils peuvent faire le leur et ce sera effectivement le cas. Mais un nouvel invité spécial arrivera également au manoir d’Acapulco. C’est que ces garçons vont se préparer à recevoir Novinho, un influenceur brésilien avec toute la vague et il faudra voir comment il va s’entendre avec l’équipe.

En revanche, cet opus ne sera pas étranger aux célébrations les plus spectaculaires. Ce sera une occasion unique de passer un moment merveilleux dans les après du manoir le plus drôle de toute la ville côtière. Même s’il y aura aussi des adieux inattendus et quelques accès de fureur qui ne laisseront pas certains rivages.

Heure de la première de l’épisode 10 d’Acapulco Shore 8

La série MTV présentera son chapitre 10 sur la chaîne musicale à 22h00 ce mardi dans toute l’Amérique latine. Cependant, il peut également être visionné simultanément sur la plateforme de primordial +, où toutes les livraisons de l’émission de téléréalité sont disponibles. Il n’est pas encore confirmé s’il y aura une saison 9, mais étant donné le succès de l’émission, il est probable qu’elle se poursuivra avec plus d’histoires.