À quelle heure débute la troisième et dernière saison de Narcos : Mexico sur Netflix ?

Le service de diffusion en continu Netflix se prépare à dire au revoir à l’une de ses séries les plus réussies en Amérique latine ces dernières années. On parle de Narcos : Mexique, qui dans la présentation de sa bande-annonce finale nous a assuré que nous allions avoir une clôture pleine d’action de l’histoire. Si vous faites également partie de ceux qui ont hâte de voir la troisième saison, vous devez connaître les heures d’ouverture dans votre pays.

De quoi s’agira-t-il ? Cela donne un aperçu de son synopsis officiel : « Située dans les années 1990, lorsque la mondialisation du trafic de drogue a explosé, la troisième saison se concentre sur la guerre déclenchée après l’arrestation de Félix. Alors que les cartels désormais indépendants tentent de survivre aux soulèvements politiques et à la violence accrue, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains fait son entrée. la scène. Mais dans ce conflit, la vérité est la première victime. Avec chaque arrestation, meurtre et délit, la vraie victoire recule de plus en plus « .

Les deux premières saisons se sont concentrées sur Miguel Angel Félix Gallardo, joué par Diego Luna, mais l’acteur ne fera plus partie de ce dernier opus. Qui remplacera désormais le protagoniste sera José María Yazpik en tant que Amado Carillo Fuentes, ou mieux connu sous le nom « Le Seigneur des cieux », amenant le spectateur à être témoin de l’intérieur du cartel Juarez et du côté le plus violent des guerres entre gangs de drogue.

L’un des visages reconnus qui dira présent est celui de Mauvais lapin dans le rôle de « Kitty » Paez, un membre du gang appelé « Narcos Juniors », caractérisé comme un garçon riche qui rejoint le cartel pour drogue, argent et violence. Le reste du casting est complété par Luis Gerardo Mendez (Victor Tapia), Alberto Guerra (Ismaël « El Mayo » Zambada), Luisa Rubino (André Nuñez), Alexandre Fürth (Ramón Salgado), Lorenzo Ferro (Alex Hodoyan), José Zuniga (Général Rebollo), Diego Calva (Arturo Beltrán Leyva), Kristen Lee Gutoskie (Dani), Beau mirchoff (Steve Sheridan), Alberto Ammann, Yessica Borroto, Damatanyi Quintanar, Manuel Uriza et Markin López.

+ Quand sort la troisième saison de Narcos : Mexique ?

Après une année compliquée de tournage pour la pandémie de coronavirus, ils ont réussi à terminer la production et il y a quelques semaines à peine, ils ont confirmé que la troisième et dernière saison de Narcos : Mexique sera disponible sur Netflix ce vendredi 5 novembre. Si vous ne voulez rien manquer et que vous êtes en Amérique latine, vous devez régler une alarme pour vous réveiller à l’aube.

+ À quelle heure est Narcos : Mexico 3 sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 02h00

Bolivie, Venezuela, Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, Brésil : 04h00

