à quelle heure débute la série Loki sur Disney + ?

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première officielle de la série Loki sur le service de diffusion en continu Disney+ et les fans le savent.

Ce sera la suite de Univers cinématographique Marvel avec une nouvelle série télévisée, après les sorties de WandaVision Oui Le faucon et le soldat de l’hiver. C’est pour ça que vous ne pouvez rien manquer et vous ne devriez pas les laisser vous gâter.

Loki deja disponible sur disney plus depuis ce matin

Voyez à partir de quelle heure le chapitre 1 sera disponible sur la plateforme !

De quoi s’agit-il? Voici son résumé : « Immédiatement après avoir volé le Tesseract (encore) Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils lui donnent le choix : être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui ».

Le méchant préféré des MCU s’incarnera, une fois de plus, par Tom Hiddleston et sera accompagné dans l’émission par un excellent casting : Owen Wilson (agent Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Lexus Renslayer), Wunmi Mosaky (Chasseur B-15), Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane, Jon Levine, Lucius Baston, Chris Bewster et de plus.

Ce spectacle a été annoncé pour la première fois en novembre 2018, dans l’espoir qu’il sera disponible dans un proche avenir pour Avengers : Fin de partie. Le tournage a commencé en janvier 2020, mais la pandémie de Coronavirus les a contraints à suspendre toute production jusqu’en septembre de la même année. Une fois tous les protocoles sanitaires sécurisés, ils ont complété les enregistrements et tout est prêt.

Quand la série Loki est-elle diffusée sur Disney + ?

La série de Loki devrait être diffusée sur la plate-forme Disney + le 9 juin.. Au total nous aurons six épisodes, un par semaine, et ils ont déjà confirmé que le chapitre 1 durera 51 minutes et 2, 54 minutes.

Si vous venez d’Amérique latine, vous devriez vous lever tôt pour être le premier à le voir et en discuter avec vos amis.

À quelle heure Loki fait-il sa première sur Disney +?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 02h00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 03h00

Chili, Venezuela et Bolivie, Porto Rico et République dominicaine : 04h00

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil : 05h00

Espagne: 09h00

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et continuera à être publié uniquement sur la plate-forme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?