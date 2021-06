Le service de diffusion en continu Netflix commencé avec tout 2021 et en janvier a trouvé un nouveau succès dans Lupin, une série française très critiquée par la presse et les téléspectateurs. A la fin du premier mois de l’année, la plateforme a annoncé la deuxième saison et, après plusieurs mois, aura son lancement le vendredi 11 juin: A partir de quelle heure les nouveaux épisodes seront-ils disponibles ?

Le premier opus a gagné en notoriété et en popularité par rapport à Le vol d’argent et obtenez un nouveau record : le programme international a dominé le Top 10 des plus regardés dès sa première semaine dans plus de 30 pays, dont la France, l’Espagne, les États-Unis, le Mexique et l’Argentine. Quant à la critique, avait une note d’approbation de 88% sur Rotten Tomatoes et une note de 7.8 sur IMDb.

Cette production, basée sur la saga du livre Maurice Leblanc, met en vedette Omar sy, qui joue Diop Assane, un voleur en col blanc intrépide et intelligent qui souhaite venger la mort de son père, qui a été condamné à tort pour un crime qu’il n’a pas commis. C’est pourquoi cet homme sera prêt à déjouer et à tromper quiconque se met en travers de son chemin.

En mars, la première bande-annonce de la deuxième partie est arrivée et ils nous ont passé un carrefour que Diop va affronter: Après l’enlèvement de Raoul, il devra se demander s’il vengera son père ou sauvera son fils. A cet inconvénient, le fait qu’un policier réussisse à l’identifier est ajouté comme l’auteur matériel des vols qui ont été vus dans le premier opus.







+ À quelle heure débute la deuxième saison de Lupin sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Brésil et Uruguay : 04h00