À quelle heure commencent les Kids ‘Choice Awards Mexico 2021 et comment les regarder

Ce soir vient une nouvelle édition du Kids’ Choice Awards Mexique, un événement de Nickelodeon qui réunit le meilleur du cinéma, de la télévision et de la musique, où le public avait la possibilité de voter pour son artiste préféré jusqu’au 22 août. Si vous voulez faire à nouveau partie de cette fête, vous devez savoir à quelle heure précise elles seront diffusées pour ne rien manquer. Connaître toutes les informations!

Cette année, le public a voté pour des célébrités dans 22 catégories: Acteur préféré, Actrice préférée, Latin Pop Arsita, Bombe K-pop, Dessin animé préféré, Créateur #ParaTi, Top créateur, Icône de la mode, MVP des jeux, Instapets, Master fandom, Nick Show Fav, Nouvel artiste, New @ idol, Stickiest Rola , Navire de l’année, émission préférée, succès mondial, viral de l’année, YouTuber + cool, équipe préférée et inspiration.







Certains noms trouvés dans les triplets sont Danna Paola, Bala, Los Polinesios, Morat et Camilo, entre autres. Quant aux présentateurs, il a été officialisé que les frères seront SKabeche et Fede Vigevani, accompagné du groupe colombien Étage 21, le groupe mexicain Matisse et Karol Séville, qui vient de sortir son deuxième single Personne ne te comprend et elle est également nominée en tant que « Créateur + Top », en compétition contre Leslie Polinesia, Kenia Os et Piculincito.

Nickelodeon Amérique latine confirme également la présence de grandes stars aux récompenses, telles que Luis de la Rosa, Andy Zurita, Fefi Olivera, Orson Padilla, Susana Cala, Héctor Trejo, Mau Otero, Isi Vives, Emi Velarde, Yolo Aventuras, Mike Raliuga, Braulio Garza, María Fernanda Zepeda, Shaula Ponce, Nicole Favre, le Squad cette année Ralf, Amaranta, María Malibrán et Carlitoz, et les combattants Kemonito et Souverain.

+ Quand sont les Kids’ Choice Awards Mexico 2021 ?

Selon la date fixée dans sa communication officielle, Les Kids’ Choice Awards Mexico 2021 auront lieu aujourd’hui, mardi 7 septembre.

+ À quelle heure sont les Kids’ Choice Awards Mexico 2021 ?

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 20:00

Chili, Paraguay, Venezuela et Bolivie : 21H00

Argentine, Brésil et Uruguay : 22H00

+ Comment regarder les Kids’ Choice Awards ?

L’événement qui se tient depuis 2010 au Mexique Il peut être vu via la chaîne Nickelodeon Amérique latine, vos réseaux sociaux @nickelodeonla, les Chaîne YouTube « Nickelodeon en Español » et pour Pluton TV.