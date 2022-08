À quelle heure commence Yo, Nunca 3 ?

in

NETFLIX

La série mettant en vedette Maitreyi Ramakrishnan et créée par Mindy Kalling revient sur Netflix. Découvrez l’heure de lancement dans chaque pays !

©NetflixMoi, Jamais revient avec sa troisième saison en streaming.

Dans quelques heures, vous reviendrez Netflix l’une des séries préférées des jeunes utilisateurs. On parle de Moi jamaisla fiction mettant en vedette Maitreyi Ramakrishnan et créé par Mindy Kaling, qui propose des thèmes qui traversent le public de cet âge, devenant l’une des propositions les plus attrayantes du catalogue de la plateforme. Vendredi prochain, nous pourrons voir leurs nouveaux épisodes. Connaissez l’heure de la première pour la voir avant tout le monde !

Je n’ai jamais, comme elle s’intitule à l’origine, a rejoint le catalogue Netflix en 2020. A cette époque, en plein confinement mondial, la série a su se positionner parmi les tendances. À l’origine, l’histoire suit une adolescente indo-américaine qui traverse une année traumatisante et, après son retour au lycée, cherche à devenir l’une des filles les plus populaires. Pendant 10 épisodes et avec un style très particulier, il a ébloui les abonnés qui se sont identifiés à l’intrigue.

Cela a permis un deuxième versement sur Netflix. Une fois de plus, devi (Maitreyi Ramakrishnan) était de retour sous les projecteurs. Le géant du streaming l’a montrée face à des drames domestiques typiques, des pressions quotidiennes à l’école et des premiers amours. C’est précisément sa capacité à capturer très bien des histoires et des routines réelles, qui a fait Moi jamais dans l’une des tendances. De cette façon, la plateforme a annoncé une troisième partie.

Quand cela va arriver? En moins d’une journée. Cette fois, la protagoniste et ses amis laisseront derrière eux le célibat pour comprendre que les relations impliquent beaucoup plus de découverte de soi qu’ils ne le pensaient. Ramakrishnan ne sera pas seule : elle est accompagnée dans les seconds rôles par de jeunes interprèteso Lee Rodriguez, Ramona Young, Darren Barnet, Megan Suri et Jaren Lewison. Découvrez quand vous pourrez les revoir sur la plateforme.

+ À quelle heure arrive Yo, Nunca 3 sur Netflix ?

La série avec Maitreyi Ramakrishnan arrivera prochainement sur Netflix 12 août. Depuis, la troisième saison de Moi jamais Il fera partie du catalogue de la plateforme de streaming. Vérifiez ci-dessous quel est le calendrier de sortie en fonction de chaque pays !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

