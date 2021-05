À quelle heure commence l’éclipse de «  Super Flower Blood Moon  »?

La pleine lune de ce mois-ci – connue sous le nom de Flower Moon – subira une éclipse totale tôt mercredi matin (26 mai), lorsqu’elle sera complètement immergée pendant un court instant dans l’ombre de la Terre. Mais il se trouve également qu’à ce moment-là, notre satellite naturel sera près de ce point de son orbite le plus proche de la Terre, ce qui signifie que nous verrons également une «supermoon».

L’éclipse lunaire, qui sera visible depuis l’Asie du Sud-Est, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pacifique et la partie ouest des Amériques, commence mercredi à 4 h 47 HAE (8 h 47 GMT) et durera environ cinq heures du début à la fin. La phase totale de l’éclipse, lorsque la lune est couverte de l’ombre rouge sang de la Terre, commence à 7 h 25 HAE (11 h 25 GMT) et dure 14 minutes 30 secondes.

Bien que l’éclipse se produise en même temps pour tout le monde, la possibilité de la voir – et de la quantité que vous pouvez en voir – dépend de l’heure à laquelle la lune se lève et se couche à votre emplacement (et, bien sûr, de la météo). L’est des États-Unis ne verra que les premiers stades de l’éclipse avant le coucher de la lune, mais la côte ouest verra toute la totalité, avec la lune se coucher avant la fin de l’éclipse.

Consultez la carte et le calendrier ci-dessous pour savoir quand l’éclipse est visible de votre emplacement, ou essayez cette carte interactive par heure et date. Assurez-vous également de consulter le guide complet de 45secondes.fr sur les étapes de l’éclipse lunaire.

Super Flower Blood Moon 2021: Où et quand voir l’éclipse de la supermoon

Informations sur le webcast: Comment regarder l’éclipse de la supermoon de 2021 en ligne

Une carte de visibilité pour l’éclipse lunaire totale de 2021. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA

Horaire de la Super Flower Blood Moon (toutes les heures locales) Étape ADT EDT CDT MDT PDT AKDT TVH L’éclipse pénombre commence 5:47 4:47 3:47 2:47 1:47 12:47 10h47 * La lune entre dans l’ombre – 5:44 4:44 3:44 2:44 1:44 11h44 * L’éclipse totale commence – – 6:11 5:11 4:11 3:11 1:11 Éclipse maximale – – 6:19 5:19 4:19 3:19 1:19 L’éclipse totale se termine – – 6:25 5:25 4:25 3:25 1:25 Lune laisse l’ombre – – – – 5:52 4:52 2:52 Lune laisse la pénombre – – – – – 5:49 3:49

Mardi soir (25 mai) à 21h55 HAE (0155 26 mai GMT), la lune arrivera au périgée – ce point de son orbite le rapprochant de la Terre – à une distance de 222022 miles (357311 kilomètres).

En faisant le tour de la Terre selon une trajectoire en forme d’ellipse, la lune vient se périgérer une fois, parfois deux fois par mois, et la distance Terre-Lune au cours de ces approches varie de 3%. Mercredi matin, un peu plus de neuf heures après que la lune ait atteint le périgée, à 7 h 14 HAE (11 h 14 GMT), la lune deviendra officiellement pleine et subira également une éclipse.

Ce sera, en fait, la plus grande pleine lune en taille apparente cette année, communément définie par beaucoup comme une «supermoon». En revanche, le 18 décembre, la pleine lune coïncidera étroitement avec l’apogée, son point le plus éloigné de la terre. Cette nuit-là, la lune apparaîtra 13,7% plus petite qu’elle n’apparaîtra mercredi matin.

Newsflash: Une éclipse de supermoon n’est vraiment pas si super!



Cette photographie composite de la lune montre différentes phases d’une éclipse lunaire totale le 15 avril 2014, vue de Magdalena, au Nouveau-Mexique. (Crédit d’image: Stan Honda / AFP / Getty)

De nombreux sites Web mettent un accent particulier sur le fait que cette super lune coïncide avec une éclipse lunaire totale – comme si cela rendait les circonstances de cette éclipse encore plus spéciales. Mais en fait, en ce qui concerne une éclipse totale, avoir une pleine lune si grande et si proche fonctionne contre les téléspectateurs en raccourcissant la durée de la totalité, lorsque tout le disque de la lune est recouvert de l’ombre intérieure sombre de la Terre, appelée l’ombre. .

Lorsque la lune est plus proche de la Terre, elle se déplace sur son orbite plus rapidement que la moyenne. Ainsi, il se déplace à travers l’ombre de la Terre à un rythme plus rapide. De plus, à la fin du printemps et au début de l’été, le diamètre de l’ombre de la Terre est à son plus petit, tout en essayant de contenir une pleine lune plus grande que la normale.

Et parce que cette éclipse se qualifie à peine comme une éclipse totale – la lune est complètement nichée dans l’ombre avec pratiquement aucune place à perdre – la totalité sera inhabituellement courte: moins de 15 minutes.

À l’inverse, si la lune était près du point d’apogée de son orbite – familièrement connu sous le nom de « micromoon » – elle apparaîtrait plus petite et se déplacerait plus lentement, aidant ainsi à prolonger la durée de la phase totale de l’éclipse de peut-être 45 minutes !

Grandes marées



En outre, la quasi-coïncidence de la pleine lune de mercredi avec le périgée se traduira par une gamme dramatiquement large de marées océaniques hautes et basses.

Cependant, les marées les plus hautes ne coïncideront pas avec la lune du périgée, mais seront en fait retardées jusqu’à un jour ou deux en fonction de l’emplacement côtier spécifique. Par exemple, pour la ville de New York, les hautes eaux (6,3 pieds ou 1,9 mètre) à The Battery arrivent à 21 h 02 HAE mercredi. De Cape Fear, en Caroline du Nord, la plus haute marée (5,5 pieds ou 1,7 m) se produit à 22 h 42 HAE mercredi, tandis qu’à Boston Harbor, une hauteur de marée maximale de 3,7 m (12,2 pieds) arrive à 23 h 56 HAE. mercredi. Ces trois marées hautes se produisent 23 à 25 heures après le périgée.

Toute tempête côtière en mer à cette époque aggraverait presque certainement les problèmes d’inondations côtières. Une telle marée extrême est connue sous le nom de marée de printemps périgée, le mot printemps étant dérivé de l’allemand «springen» – «jaillir», et n’est pas, comme on se trompe souvent, une référence à la saison printanière. Les marées de printemps se produisent lorsque la lune est à pleine ou nouvelle phase. À ces moments-là, la lune et le soleil forment une ligne avec la Terre, de sorte que leurs effets de marée s’additionnent (le soleil exerce un peu moins de la moitié de la force de marée de la lune). la lune est au premier et au dernier quart de la phase et fonctionne à contre-courant avec le soleil. À ces moments-là, les marées sont faibles.

La force de marée varie comme le cube inverse de la distance d’un objet. Nous avons déjà noté que ce mois-ci, la lune est près de 14% plus proche au périgée qu’à l’apogée. Par conséquent, il exercera 48% de force de marée en plus à cette pleine lune par rapport aux marées de printemps de la pleine apogée de décembre.

Énorme lune au lever et au coucher de la lune



La pleine lune semble massive alors qu’elle se couche derrière le très grand télescope dans le désert d’Atacama au Chili, dans cette photo du 7 juin 2010. Pourquoi les observateurs rapportent-ils que la lune semble plus grande près de l’horizon qu’elle ne le fait haut dans le ciel? Ce n’est peut-être rien de plus qu’un truc de perspective. (Crédit d’image: Gordon Gillet / ESO)

De nombreux livres d’astronomie montrent des images comparatives d’une pleine lune au périgée par rapport à une pleine lune à l’apogée. Placés côte à côte, la différence de taille apparente est assez évidente. Mais généralement, la variation de la distance de la lune n’est pas évidente pour les observateurs qui regardent la lune directement dans le ciel réel.

Ou est-ce?

Lorsque la lune périgée est proche de l’horizon, elle peut paraître absolument énorme. C’est alors que la fameuse «illusion de lune» se combine avec la réalité pour produire une vue vraiment époustouflante. Pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises par les astronomes ou les psychologues, une lune basse semble incroyablement grande lorsqu’elle plane près d’arbres, de bâtiments et d’autres objets de premier plan. Le fait que la lune soit beaucoup plus proche que d’habitude cette semaine ne fera qu’amplifier cet effet étrange.

Une comparaison de la taille apparente d’une lune périgée, ou « supermoon », et d’une lune apogée (« minimoon ») vue à travers le télescope demi-mètre de Slooh à son observatoire des îles Canaries en 2015. (Crédit d’image: Slooh)

Une lune périgée, se levant à l’est au coucher du soleil ou descendant à l’ouest au lever du soleil, peut sembler la faire paraître si proche qu’il semble presque que vous puissiez la toucher. Vous pouvez le constater par vous-même en notant d’abord les heures de lever et de coucher de la lune pour votre région.

Bonne lune – et pour ceux qui peuvent le voir, profitez de l’éclipse!

