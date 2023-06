À quelle heure commence A Través del Mar et où le voir ?

Netflix

La suite de Through my Window est sur le point de sortir et vous devez le savoir.



© MICHAEL OATS / NETFLIX © 2022Clara Galle et Julio Peña jouent dans ce drame romantique avec l’actrice mexicaine Andrea Chaparro

La suite de par ma fenêtre, À travers la mer, est sur le point d’être libéré et pour que vous ne le manquiez pas, nous vous disons quand et à quelle heure ouvre-t-il le film avec Clara Galle et où le voir.

De quoi ça parle À travers la mer? La suite suit Raquel et Ares, qui entretiennent une relation à distance après Ares est allé étudier à Stockholm. Quand l’été arrive et qu’ils se retrouvent, le temps à part et les gens qu’ils ont rencontrés testeront le lien de l’amour qu’ils croient incassable.

+ Quand et à quelle heure la première d’Across the Sea est-elle sur Netflix ?

à travers la mer ouvre ce 23 juin et oui c’est dans Netflixplateforme de streaming où vous pouvez voir à partir de 1h00 du matin au Mexique, Nicaragua, Costa Rica et Le sauveurmoment où la poursuite de par ma fenêtre.

À quelle heure ouvre-t-il À travers la mer En Espagne? Le film ouvre en Espagne à 9h00 alors que dans d’autres pays comme Venezuela, bolivien et Porto Rico, à 3h00 ; et à 4h du matin à Argentine, Brésil et le Chili.

Dans le distributionen plus de Clara Galléils se rencontrent Julio Penacomme Ares; Natalia Azaharacomme Daniela; Guillermo Lasherascomme Yoshi ; emilie lazocomme Claudia; Eric Massipcomme Artémis; Hugo Arbuescomme Apollon ; Andréa Chaparrocomme Véra; Ivan Lapadule, comme Grégoire ; et Carla Touscomme Anne.

