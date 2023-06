À quelle heure Barrabrava, la nouvelle série argentine Prime Video, est-elle diffusée ?

ViewSonic M1 mini Plus vidéo-projecteur Projecteur à focale courte 120 ANSI lumens LED WVGA (854x480) Blanc

Pied ajustable permettant de projeter au plafondCoques interchangeables pour accompagner votre humeurHaut-parleurs JBL pour une qualité audio sensationnelleBatterie intégrée pour en profiter en déplacementAllumage immédiat pour que vous puissiez profiter de vos séries sans attendre Le ViewSonic M1 mini Plus est un vidéoprojecteur cinéma de poche qui vous permet de profiter de vos divertissements audiovisuels n'importe où.<br/>Avec son poids plume, sa taille miniature et sa coque interchangeable, il vous servira de cinéma de poche au quotidien.<br/>La batterie intégrée, les haut-parleurs JBL et sa capacité à être rechargé par une batterie externe le rend facile à utiliser à l'extérieur et quand vous êtes en déplacement.<br/>Son pied ergonomique offre des angles de projection flexibles pouvant satisfaire touts vos envies, même les projections au plafond.<br/>Profitez-en encore plus avec la connectivité Wi-Fi et Bluetooth - diffusion sans fil à partir d'appareils connectés, streaming de contenu intégré et amplification audio.<br/><br/><b>Hauts-Parleurs JBL<br/>Pour un son qui envahit toute la pièce</b><br/>Grâce à ses haut-parleurs JBL sensationnels, vous pourrez organiser les soirées cinéma ou les soirées dansantes les plus cools, quand vous voulez et où vous voulez avec un son sensationnel boosté par JBL directement depuis les haut-parleurs intégrés.<br/><br/><b>Expériences cinématographiques<br/>En déplacement</b><br/>Regardez deux épisodes de votre série préférée à la suite, n'importe où, sans manquer de batterie.<br/>Toujours pas assez ? Prolongez facilement votre temps de jeu en utilisant la powerbank que vous utilisez pour charger votre smartphone.<br/><br/><b>Des couleurs fidèles à la réalité <br/>Vous emerveille</b><br/>La technologie Cinema Supercolor+ de ViewSonic couvrant 125% de l'espace colorimétrique de la Rec.709 vous offre des couleurs naturelles et donnera aux spectateurs une sensation de réalité pour un plaisir émotionnel intense.<br/><br/><b>Wi-Fi pour amplifier le plaisir en un instant</b><br/>La connectivité Wi-Fi intégrée et rapide vous permet de diffuser le contenu de vos appareils connectés sur grand écran instantanément.<br/><br/><b>Le paradis du streaming</b><br/>Dites adieu à l'encombrement des câbles et aux appareils externes.<br/>Le centre d'applications intégré répond à tous vos besoins de divertissement.<br/>Téléchargez vos applications préférées depuis le Wi-Fi et profitez-en sur grand écran.<br/>* Les applications présentées ici sont uniquement destinées à la démonstration et ne sont pas préinstallées dans le produit.<br/>Les applications et leurs marques ou logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, non affiliés à ViewSonic, et non des sponsors ou endosseurs du produit.<br/><br/><b>Contrôle tactile intuitif avec votre téléphone</b><br/>Vous pouvez maintenant transformer votre appareil mobile en une télécommande puissante alternative - contrôle tactile intuitif, saisie facile et annotation simple sur...