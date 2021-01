À quelle distance (ou à quelle distance) nous sommes de vivre en ne mangeant qu’une seule pilule

Œufs brouillés au bacon, tarte hachée, dinde, pommes de terre, sauce, sauce au pain, choux de Bruxelles farcis, sauce aux canneberges, carottes et panais rôtis et pudding de Noël. Tous ensemble, en couches, dans la même boîte. Avec cette idée folle, celle de mettre tout un repas de Noël dans une boîte, joue la chaîne de magasins Game chaque année sans que personne ne sache très clairement s’il est sérieux ou s’il s’agit d’une campagne marketing amusante.

Mais que se passerait-il si nous poussions cette idée un peu plus loin? En 1893, l’American Press Association a demandé à divers intellectuels du moment des «visions du futur», leur a demandé comment on pouvait imaginer le siècle prochain. La suffragette américaine Mary Elizabeth Lease a envisagé une pilule de remplacement de repas comme un outil clé pour libérer les femmes des tâches ménagères. Plus de 100 ans plus tard, Cette «libération» est venue sous la forme d’aliments surgelés et d’applications sans fin qui ramènent de la nourriture à la maison, mais la pilule est toujours perdue au combat.

Fabriquez une pilule capable de nous nourrir

Paula Vermeulen

Michael Ann Dobbs avait raison de dire que « si nous avions dit aux écrivains de science-fiction dans les années 1930 que la nourriture au début des années 2000 serait à base de légumes traditionnels, de micronutriments et de cornichons artisanaux, ils se seraient moqués de nous » . Un rire net, en fait.

Surtout parce que l’idée d’un régime à base de pilules, de barres et de concoctions a été si répandue au cours du 20e siècle que nous en sommes venus à penser la nourriture des astronautes comme un signe de modernité et non comme ce qu’elle était: un handicap technique que nous avons résolu petit à petit.

Mais, bien sûr, au vu de tout cela, il semble inévitable de se demander pourquoi nous n’avons pas de telles pilules. C’est, pendant un siècle, des milliers de personnes ils étaient obsédés par l’idée de nous nourrir à raison de trois comprimés par jour. Comment est-il possible que nous n’en ayons pas déjà fait une réalité? À la fin de la journée, il ne suffirait que de mettre les nutriments nécessaires pour passer la journée dans une pilule et cela serait résolu, non?

Non, la vérité est non. Mais allons-y par parties: la première limitation des idées des pilules est la quantité dont nous aurions besoin. Et c’est que bien que dans le plan théorique, il n’y ait aucun problème pour fournir tous les nutriments en comprimés, il n’y a pas de moyen connu de regrouper les 1800-2000 calories dont un humain adulte a besoin en trois comprimés taille normale. Pour nous donner une idée, 100 grammes d’huile végétale pure contiennent environ 900 calories et augmenter cette quantité est extrêmement difficile.

Pierre Köchel a donc calculé que environ 450 par jour sont nécessaires pour atteindre les besoins nutritionnels minimaux. Mon intuition initiale est qu’il pourrait être réalisé avec moins de 450: trop, en tout cas, pour être quelque chose de confortable et simple. Quoi qu’il en soit, et malheureusement pour certains, les problèmes ne s’arrêtent pas là.

« Nous aurions besoin d’un système digestif entièrement nouveau »

Nous avons appris beaucoup de choses au cours des dernières décennies. « Alimentation parentérale [por vía intravenosa] il a été vendu comme une grande révolution« Comme nous le dit Manuel Rodríguez Elvira, médecin de soins intensifs et ancien chef du service de soins intensifs de l’hôpital Virgen de las Nieves à Grenade, qui travaille depuis des années avec des patients sous sédation. » SCependant, on s’est vite rendu compte qu’il avait des problèmes«D’une part, elle est liée à des surinfections de toutes sortes et, d’autre part, il est très important de préserver la fonction intestinale. Si elle s’atrophie et se décompose, des cas de septicémie assez graves peuvent survenir.» Elle continue d’être utilisée lorsque cela est nécessaire. , mais l’alimentation entérale (avec sonde nasogastrique) est reprise dès que possible. «

Ce serait sûrement l’un des principaux problèmes de l’alimentation via les pilules:Les problèmes liés à la non-utilisation adéquate du système digestif (et surtout de l’intestin). De cette manière, toutes les préparations alimentaires utilisées dans les hôpitaux (et même les préparations commerciales telles que Soylent) doivent avoir une structure qui permet aux villosités de rester en forme et de prendre soin du microbiote intestinal. En ce sens, « pour se nourrir à long terme uniquement avec des pilules, il faudrait un système digestif entièrement nouveau ».

Qui sait si, à l’avenir, ce sera une possibilité qui est sur la table? Mais aujourd’hui, entre notre incapacité à créer des pilules qui se nourrissent à faibles doses et les problèmes gastro-intestinaux auxquels l’expérience nous soumettrait, Il semble que nous soyons loin du rêve de Mary Elizabeth Lease.

Image | Michael Longmire