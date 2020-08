À quel point Tchernobyl était vraiment proche de faire de l’Europe un scénario post-nucléaire

«Lorsque la lave pénètre dans les réservoirs, plus de 7 000 mètres cubes d’eau surchauffent et s’évaporent, provoquant une explosion thermique majeure. Nos estimations se situent entre deux et quatre mégatonnes. Il détruit absolument tout dans un rayon de 30 kilomètres, y compris les trois réacteurs restants à Tchernobyl.

Ensuite, toute la matière radioactive dans les noyaux sera éjectée avec virulence et propagé par une grande onde sismique. Elle peut atteindre environ 200 kilomètres et pourrait être mortelle pour toute la population de Kiev et une grande partie de Minsk. Le rejet de radiations sera immense et aura un impact sur l’Ukraine soviétique, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie, ainsi que la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et l’Allemagne de l’Est. ”

Ulana Khomyuk, la physicienne nucléaire biélorusse qui joue un rôle clé dans l’intrigue de la mini-série «Tchernobyl» n’a jamais existé, et pourtant je réfléchis à ses paroles depuis des semaines. À quel point étions-nous vraiment proches d’une catastrophe nucléaire qui a dévasté toute l’Europe?





Le grand désastre

Ne vous méprenez pas: Tchernobyl était déjà une catastrophe nucléaire. En réalité, c’était le plus gros accident de ce type qui soit jamais arrivé. Et pourtant, en regardant certains des chiffres qui viennent d’être traités à «Tchernobyl», ce qui s’est passé dans cette région du nord de l’Ukraine peut sembler miraculeux. C’était: miraculeux et héroïque dans de nombreux cas. Cependant, la plupart de ce qui s’est passé pendant ces jours, ces semaines et ces mois peut s’expliquer par quelque chose qui se répète également dans la série: “Comment un réacteur RBMK peut-il exploser?”

Et la réponse générale a été: “Cela ne peut pas”. La réaction à l’accident du réacteur n ° 4 de la centrale nucléaire de Vladimir Ilitch Lénine reposait avant tout sur l’ignorance. À cette époque (et même maintenant), toutes les estimations pour calculer les dommages causés par les rayonnements ionisants et le risque accru de cancer étaient basées sur ce qu’on appelle le modèle linéaire sans seuil. En général, il s’agit d’un modèle préventif à utiliser en radioprotection, mais imprécis lors du calcul des conséquences réelles d’une telle exposition.

Comme nous l’avons déjà expliqué, de nombreux experts pensaient que les conséquences psychologiques, sociales et culturelles profondes “se sont avérées être un problème beaucoup plus grave que les radiations” pour la population de Prípiat. Mais, bien sûr, il vaut la peine de se demander que se serait-il passé si tout s’était mal passé.

Un holocauste nucléaire ou quelque chose comme ça?

Quelque chose comme ça (bien qu’avec un peu plus de mélodrame) a demandé à un utilisateur de Quora en avril 2018: “Est-il vrai que la catastrophe de 86 Tchernobyl aurait pu rendre toute l’Europe inhabitable à cause des radiations pendant des milliers d’années si elle n’atteignait pas être pour l’intervention immédiate et désintéressée de ceux qui ont enterré l’usine dans le béton? ” Avec l’arrivée de la série au débat public, plusieurs experts ont été encouragés à y répondre et la conclusion semble toujours similaire: “Non, même pas proche”

Comme l’a expliqué Andrew Karam, un expert en sûreté nucléaire, il n’y avait pas assez de radioactivité dans le noyau pour causer des problèmes à cette entité. Il en est ainsi, tout d’abord, parce que la majeure partie du rayonnement se trouve à l’intérieur du combustible sous forme de matériaux solides. Face à une catastrophe, il y aura de la radioactivité qui pourrait s’échapper, mais «la majeure partie restera dans le combustible (solide ou fondu).

Deuxièmement, Karam souligne que même si toute la radioactivité avait été éjectée et distribuée uniformément dans toute l’Europe, le rayonnement que chaque personne recevrait serait “moins que la radioactivité que vous recevriez en une heure assis à un bureauLa troisième est que, malgré le fait que nous parlons d’explosions, la vérité est qu’il n’y a pas eu d’explosion nucléaire à l’usine. Contrairement aux bombes, le faible niveau d’uranium enrichi rend de telles réactions physiquement impossibles.

Fondamentalement, et dans ce chercheurs et vulgarisateurs, Tchernobyl était un “pot express” instable qui a explosé en dispersant le rayonnement à l’intérieur était un choc international (qui a déclenché la peur nucléaire), mais il n’y a aucune preuve scientifique disponible suggérant que l’Europe aurait pu être dévastée. “Pas même proche.” Il est clair que les conséquences ont été dévastatrices et auraient pu être pires, mais il n’est pas logique d’exagérer le problème sans disposer de données sur la table. Cette irresponsabilité a également des coûts.

images | Vladyslav Cherkasenko