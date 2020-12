À quel point le Far West était-il sauvage?

Quiconque a déjà regardé un western sait à quel point la vie était «sauvage» à l’époque. Les demoiselles en détresse étaient liées aux chemins de fer, le bétail des cow-boys était volé et le shérif était généralement un fainéant avec peu d’intérêt pour l’application du peu de loi qui existait. Bref, vous risquiez de vous faire prendre au lasso dans une fusillade à chaque fois que vous alliez au salon.

Au moins, c’est le point de vue des cinéastes. Mais que disent les historiens?

En réalité, l’Occident était beaucoup plus docile que ce qu’il est souvent décrit dans la culture populaire, mais certaines régions avaient de dangereux courants de violence, ont déclaré des experts à 45Secondes.fr.

Le Far West englobait une vaste zone s’étendant des Rocheuses « des États montagneux comme le Montana jusqu’au Texas, puis jusqu’à la côte ouest », a déclaré Terry Anderson, professeur émérite d’économie à la Montana State University et co-auteur de « The Pas si sauvage, Far West: les droits de propriété à la frontière »(Stanford Economics and Finance, 2004). En ce qui concerne la période, nous parlons des années 1850, ou pré- Guerre civile , jusqu’en 1900. «C’était lorsque le champ de tir était ouvert et que le bétail pouvait simplement paître n’importe où», a déclaré Anderson à 45Secondes.fr.

Surtout, une grande partie de cette vaste étendue de terrain était pré-État à l’époque, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas beaucoup de surveillance fédérale.

Ce manque de gouvernement centralisé est en partie responsable de notre imagination collective du Far West comme un endroit bruyant et féroce où vivre, a expliqué Anderson. « Il est dépeint presque comme un état d’anarchie où il y avait des combats entre les tribus indiennes, [and] puis les Européens sont venus se joindre à nous », a-t-il déclaré. Alors que des batailles dignes des représentations de John Wayne se sont produites (par exemple, trois personnes sont mortes en 1881 Gunfight à l’OK Corral dans le territoire de l’Arizona), il y avait aussi des périodes de paix qui ont duré assez longtemps pour que les colons découvrent les règles de la société de manière improvisée.

« La version hollywoodienne montre que n’importe qui et tout le monde se disputent les droits de l’eau et la terre, mais ce que nous avons découvert, c’est qu’en réalité, les gens ont compris les conséquences négatives des combats et ont plutôt trouvé des moyens civils pour résoudre leurs différends », a déclaré Anderson. Par exemple, les propriétaires de bétail divisaient souvent de vastes parcelles de terre et formaient des associations pour documenter et céder les droits de parcours. « Les droits de propriété étaient suffisamment sûrs et il y avait un marché pour cela. Le système fonctionnait plutôt bien, sauf si vous apparteniez à une tribu indienne, bien sûr », a déclaré Anderson.

Pendant tout ce temps, les terres sous contrôle amérindien ont progressivement diminué et leurs libertés avec elle. Le Congrès a adopté le Indian Appropriations Act en 1851, qui a permis la création des premières réserves où les Amérindiens ont été déplacés de force et empêchés de partir sans permission.

Pendant ce temps, le Far West n’était pas une sorte de petite utopie gouvernementale pour les colons blancs – et il existe des données pour le prouver. Mathieu Couttenier, économiste politique à l’Université de Lyon en France, s’est penché sur les statistiques de la criminalité de la frontière dans les années 1800 dans une étude de 2017 Journal de l’Association économique européenne . Certaines parties du Far West étaient manifestement plus violentes que les États de l’Est, en particulier dans les endroits où or et d’autres minéraux ont été découverts, Couttenier et ses collègues ont trouvé. Par exemple, les meurtres et les agressions physiques n’étaient pas rares.

En d’autres termes, lorsque la ressource en question était abondante – comme des terres pour le pâturage du bétail – les gens étaient plus susceptibles de parvenir à une sorte d’arrangement non-violent. Mais si la ressource était plus rare et plus précieuse, comme un métal précieux, les gens étaient plus enclins à lancer des coups de poing (ou pire) pour se frayer un chemin.

« Nous parlons d’une augmentation de 3 à 4% de la criminalité dans les comtés avec des minéraux et sans contrôle fédéral par rapport à ceux sans minéraux et qui ont été incorporés aux États-Unis », a déclaré Couttenier. « Je pense que c’est un saut assez important. »

Alors, à quel point le Far West était-il sauvage? Probablement beaucoup plus docile que vous ne l’imaginiez, mais parfois, ce n’était certainement pas un pique-nique.

