À quel point «Better Call Saul» est-il proche de «Breaking Bad»: le saut de temps de la saison 6 expliqué

ALERTE SPOIL. « Better Call Saul » approche de sa grande finale. Dans le neuvième chapitre de la sixième et dernière saison de la série Netflix, nous avons non seulement assisté à la départ douloureux de Kim Wexler de la vie de Jimmy McGill, mais on a aussi découvert que la série a fait un bond dans le temps qui la rapproche de plus en plus aux événements de « Breaking Bad ».

En ce sens, la fin de l’épisode intitulé « Amusement et jeux », diffusé le 18 juillet sur AMC+ dans États Unis, nous a laissé de nombreuses questions sur ce qui se passait : Quand ces événements ont-ils eu lieu ? Walter White et Jesse Pinkman apparaîtront-ils dans le prochain volet de la fiction ? Qu’adviendra-t-il de « Gene », la fausse identité de Jimmy après qu’il aura cessé d’être Saul Goodman ?

Ensuite, nous tenterons de répondre à ces questions. Découvrez, ainsi, l’explication du saut temporel de la saison 6 de « Tu ferais mieux d’appeler Saul » et à quelle distance est-il de « Breaking Bad ».

QUAND LES ÉVÉNEMENTS DE « MIEUX APPELER SAUL » SE SONT-ILS PRODUITS AVANT LE SAUT DANS LE TEMPS ?

Le dernier chapitre de la première moitié de la sixième saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul cela nous donne une date assez proche de ce qui s’est passé avant le saut dans le temps. Ainsi, « Plan and Execution » (S06E07) nous a montré Gustavo Fring faire un don généreux avec un chèque indiquant le jour exact de l’événement : 24 juin 2004.

Considérant que les événements impliquant Lalo Salamanque arrivée au domicile de Kim et Jimmy s’est produit peu de temps après cette scène… On présume que le déménagement de Kim C’est arrivé après les funérailles de Howardenviron le 1er juillet 2004.

Kim Wexler lors de son match dans « Better Call Saul » (Photo : AMC)

COMBIEN DE TEMPS S’EST PASSÉ APRÈS LE SAUT DANS LE TEMPS DE « BETTER CALL SAUL » ?

Après les adieux de Kim, la série fait un saut dans le temps où ils nous montrent le Saul Bonman que nous avons rencontré dans « Breaking Bad »puis passer la nuit avec une inconnue et commencer sa journée en tant qu’avocat sont des méthodes douteuses. À quelle date nous rencontrons-nous ?

Eh bien, le premier indice qui nous rapproche du jour exact est la plaque d’immatriculation du véhicule de Saul, « LWYRUP », qui a une plaque d’immatriculation qui expire en novembre 2005. Cela nous fait supposer que le saut pourrait être fait jusqu’à fin 2004 ou mi-2005. C’est-à-dire jusqu’à 1 an plus tard de la mort de Howard Hamlin.

La plaque d’immatriculation de Saul Goodman après le saut dans le temps « Better Call Saul » (Photo: AMC)

Cependant, voyant que le panneau pour les personnes handicapées qui pend sur sa voiture expire le 20 novembre 2008, cela pourrait indiquer que ce que vit l’avocat se produit quelque part en 2008près de la première apparition de Saül dans « Breaking Bad ». Bien sûr, considérant que Homme bon il n’a pas mis à jour sa plaque d’immatriculation et n’a pas été arrêté pour cela.

Enfin, la troisième option est liée à l’autorisation de l’État de Nouveau Mexique, qui émet ces billets qui expirent quatre ans après leur émission. Compte tenu de cela, la théorie selon laquelle Saül c’est trouvé entre 2004 et 2005 C’est le plus fort à ce jour.

La pancarte handicapée accrochée à la voiture de Saul expire le 20 novembre 2008 (Photo : AMC)

QUELLE EST LA PROXIMITÉ DE « BETTER CALL SAUL » À « BREAKING BAD » ?

La première apparition de Saul Bonman dans « Breaking Bad » a été joué dans le huitième épisode de la série, également intitulé Tu ferais mieux d’appeler Saul. Cela a été créé sur AMC le 26 avril 2009mais on suppose que l’introduction du personnage a eu lieu fin 2008 dans la chronologie fictive.

Rappelons-nous que Bryan Cranston et Aaron Paul Ils reprendront leurs rôles de Walt et Jesse dans cette préquelle. Alors, il est possible qu’ils « croisent » leur futur avocat en 2005. Ou, au contraire, la série pourrait sauter une fois de plus et aller jusqu’en 2008, où, enfin, nous rencontrons Homme bon pour la première fois.

Aaron Paul et Bryan Cranston reviendront en tant que Jesse Pinkman et Walter White dans la sixième et dernière saison de « Better Call Saul ». (Photo : AMC)

QU’EST-IL ARRIVÉ À GENE ?

Enfin, la série doit aussi répondre à ce qui est arrivé à Gène. Nous n’avons pas entendu parler de la fausse identité de Jimmy après avoir disparu de « Breaking Bad »donc nous verrons si cela répond Kim des années plus tard.