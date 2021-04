À quel âge les gens sont-ils les plus susceptibles d’être heureux? L’âge le plus heureux de la vie

Lorsque vous demandez aux gens quand ils ont été les plus heureux dans leurs amours, il y a de fortes chances qu’ils deviennent nostalgiques et réfléchissent à leur enfance.

Après tout, c’est à ce moment-là que nous vivions sans responsabilité. Je veux dire vraiment, les factures? Qu’est-ce que c’est que ça?

Sans parler du fait que lorsque nous étions enfants, nous avions d’autres personnes qui s’occupaient de tous nos besoins alors que notre seul «travail» était de jouer, d’apprendre, puis de faire la sieste (et toutes ces choses à répétition).

Mais de façon choquante, les données ont prouvé que cette pensée populaire était inexacte, montrant que notre bonheur a tendance à grandir avec l’âge!

À quel âge les gens sont-ils susceptibles d’être les plus heureux?

Les gens de Happify, une application qui vise à aider les gens à améliorer leur bonheur grâce à l’exercice et aux jeux, ont trouvé une réponse inattendue.

À 18 ans, les gens sont généralement très satisfaits de leur vie. Les niveaux de bonheur diminuent ensuite régulièrement jusqu’à ce que nous atteignions l’âge mûr, 53 ans étant généralement le point le plus bas du bonheur dans la vie des gens.

Puis, encore une fois, le bonheur augmente et les inquiétudes diminuent à mesure que vous approchez de 60 ans (nouvelle incroyable, non? Ouf!).

Et attendez, ce n’est pas ça!

Dès lors, le bonheur continue d’augmenter jusqu’à 85 ans (âge le plus âgé étudié).

Mais nous pensons que c’est particulièrement une bonne nouvelle d’apprendre que le bonheur augmente avec l’âge, car leurs recherches ont également révélé que ceux qui sont capables de rester positifs vivent en moyenne 7,5 ans de plus. (On dirait que ce stéréotype de « vieille personne grincheuse » n’est tout simplement pas vrai!)

Pourquoi les gens deviennent-ils plus heureux en vieillissant?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les gens deviennent plus heureux en vieillissant.

La première est simplement que les gens heureux vivent plus longtemps.

Une autre raison est que la recherche a révélé qu’à mesure que les gens vieillissent, ils apprécient davantage les expériences «ordinaires». Essentiellement, les personnes de plus de 55 ans sont plus satisfaites de leur vie lorsqu’elles considèrent les choses les plus simples, comme la famille, la santé et la maison.

Enfin, selon Wes Moss, auteur de «Vous pouvez prendre votre retraite plus tôt que vous ne le pensez», les retraités heureux ont des intérêts comme le bénévolat, les voyages ou l’enseignement – des activités qu’ils n’avaient autrefois ni le temps ni l’énergie de poursuivre.

Je suppose que l’objectif final pour nous tous, alors que nous atteignons la cinquantaine, devrait être de nous assurer que nous sommes en mesure de prendre notre retraite et de vraiment profiter des petites beautés et des aspects les plus importants de la vie – comme beaucoup d’entre nous l’ont tenu pour acquis tout au long de notre jeunesse.

Si cela est vrai, nous n’avons plus à nous accrocher à la nostalgie et à ma jeunesse décroissante, car les meilleures années sont encore à venir.

