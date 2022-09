A quand le retour de The Bodyguard au cinéma ?

Warner Bros.

L’inoubliable film romantique The Bodyguard revient au cinéma pour fêter ses 30 ans et dans Spoiler on vous dit quand. Les détails!

©IMDBLe garde du corps

Le garde du corps est le film romantique dont on se souvient avec le tristement décédé Whitney Houston près de Kévin Costner où elle incarne une star du monde de la musique qui voit sa vie idyllique menacée alors elle engage un ancien agent des services secrets toujours en alerte mais jamais prêt à tomber amoureux de son client.

Le film inoubliable reviendra sur grand écran pour célébrer son 30e anniversaire depuis sa sortie. Les dimanche 6 et mercredi 9 novembre, Whitney Houston et Kevin Costner ils reviendront sur grand écran dans le film romantique qui a marqué toute une génération même grâce à sa bande originale devenue le treizième album le plus vendu sur le territoire nord-américain.

The Bodyguard revient au cinéma

« L’histoire et les chansons de The Bodyguard sont gravées de manière indélébile dans le cœur des fans de cinéma et de musique du monde entier »a déclaré Kymberli Frueh, vice-président principal de la programmation et des acquisitions de contenu chez Trafalgar Releasing. « Nous sommes ravis de nous associer à Warner Bros. pour offrir cette célébration d’anniversaire aux fans »a poursuivi l’exécutif concernant le retour de cette histoire d’amour iconique au septième art.

L’annonce du 30e anniversaire de Le garde du corps est accompagné d’une bande-annonce pour le biopic de Whitney Houston Je veux danser avec quelqu’un qui sortira en salles le 21 décembre, racontant l’histoire de cette artiste talentueuse qui a marqué le monde de la musique grâce à une voix privilégiée qui l’a portée au sommet de la popularité. Malheureusement, elle avait aussi ses propres démons qui l’ont vaincue le 11 février 2012.

Billets pour célébrer le 30e anniversaire de Le garde du corps sera mis en vente le mercredi 28 septembre à TheBodyguard30.com. Le film tentera de conquérir les nouvelles générations de la même manière qu’il l’a fait il y a trois décennies lorsque l’histoire d’amour de la chanteuse et de son protecteur est tombée amoureuse du public du monde entier avec la chanson. Je vous aimerai toujours comme bannière.

