A quand le retour de l’anime Bleach: Thousand-Year Blood War en avant-première ?

ÉTOILE+

La série de 16 saisons arrive la semaine prochaine sur Star +. La plateforme de streaming proposera-t-elle le second volet intitulé The Separation ?

© IMDbBleach: Thousand-Year Blood War a commencé sa diffusion en octobre 2022.

De plus en plus de plateformes de streaming intègrent des séries et des films de anime. Et c’est que même si au début c’était un peu complexe de trouver ces fictions dans sur demande, désormais aucun service d’abonnement ne veut rester à l’écart du phénomène qui attire chaque année les nouvelles générations. C’est le cas de Étoile+qui lancera l’adaptation de eau de Javel. La deuxième partie arrive-t-elle aussi ? Bleach : guerre sanglante de mille ans?

Après que VIZ Media ait retiré la bande japonaise d’une grande partie des plateformes de streaming, Star+ deviendra enfin le nouveau foyer de cette franchise. Bientôt, il commencera à proposer dans son catalogue toutes les saisons de l’adaptation animée japonaise basée sur la série manga de Tite Kubo. De nombreux utilisateurs se demandent si sa suite arrivera également, qui cette semaine est devenue une rage.

séries de eau de Javel Il a été diffusé entre 2004 et 2012. De quoi s’agissait-il ? L’intrigue a pour personnage principal Ichigo Kurosaki, un adolescent japonais qui a la capacité de reconnaître les esprits. Cette capacité a été renforcée lorsqu’un fantôme maléfique a attaqué sa famille, l’obligeant à protéger tous ceux qui sont dérangés par des âmes qui n’ont pas encore trouvé la paix. Cette intrigue n’est pas passée inaperçue et une suite a rapidement été imaginée.

La suite est intitulée Bleach : guerre sanglante de mille ans et a commencé sa diffusion le 11 octobre. Réalisé par Tomohisa Taguchi, il s’est terminé cette semaine sur TV Tokyo et les fans attendent déjà la confirmation d’une nouvelle série. Quand pourra-t-il être vu en streaming en Amérique latine ? Découvrez ci-dessous!

+ Quand sortira la partie 2 de Bleach: Thousand-Year Blood War ?

Le prochain 4 janvierStar+ lancera sur sa plateforme de streaming le 16 saisons qui constituent eau de Javel, avec un total de 366 épisodes. Il ajoutera également Bleach : guerre sanglante de mille ans, la nouvelle série de seulement 13 chapitres. En tout cas, la suite de l’histoire -qui s’intitulera La séparation– ne commencera sa diffusion que juillet 2023. Pour le moment, sa production n’a pas annoncé le jour du lancement, mais tout indique qu’il fera également partie du catalogue du service d’abonnement.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?