A quand le prochain épisode Drag Race All Stars 6 sur Netflix ? Voici à quelle heure il sort

RuPaul’s Drag Race All Stars 6 sortira sur Netflix UK tous les jeudis après-midi. Voici à quelle heure il tombe sur le service de streaming.

Course de dragsters de RuPaul est de retour de retour avec un tout nouveau lot de reines de retour pour Toutes les étoiles 6.

Au lieu de VH1, Toutes les étoiles 6 a maintenant une nouvelle maison sur le service de streaming Paramount +, ce qui signifie que les heures de sortie des nouveaux épisodes seront légèrement différentes de celles des années précédentes. Les choses ont aussi changé pour Toutes les étoiles 6 sur Netflix au Royaume-Uni également, avec une nouvelle heure de sortie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les heures de sortie des clés pour Course de dragsters de RuPaul All Stars 6 au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Quand est le prochain épisode de Course de dragsters toutes les étoiles 6 publié?

Heure de sortie de Drag Race All Stars 6: Quand est le prochain épisode sur Netflix UK? Image : Paramount+

Quelle heure est Course de dragsters de RuPaul All Stars 6 sorti sur Netflix Royaume-Uni ?

Dans un tweet, Netflix UK a confirmé que Toutes les étoiles 6 viendra au service de streaming chaque semaine, et que de nouveaux épisodes seraient disponibles le jeudi après-midi.

Dans un tweet de suivi, ils ont écrit: « Les horaires exacts à confirmer, mais nous crierons dès que les épisodes 1 et 2 seront disponibles jeudi. »

Le jeudi 24 juin, les deux premiers épisodes sont apparus sur Netflix UK à 17h BST. Il est probable que les prochains épisodes arriveront également à ce moment-là.

Nouveaux épisodes de Course de dragsters de RuPaul All Stars 6 sortira sur Netflix UK à 17h BST, chaque jeudi.

Course de dragsters toutes les étoiles 6 sera exclusivement diffusé sur Netflix au Royaume-Uni et ne sera disponible en streaming nulle part ailleurs.

REGARDEZ LÀ ️⬇️⬇️ Nous sommes enfin en mesure de confirmer que non seulement RuPaul’s Drag Race All Stars 6 arrivera @NetflixUK hebdomadaire, mais de nouveaux épisodes seront disponibles les 𝙏𝙃𝙐𝙍𝙎𝘿𝘼𝙔 après-midi. 🏁🏁🏁 – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 22 juin 2021

Quelle heure est Course de dragsters de RuPaul All Stars 6 sorti sur Paramount+ ?

Si vous regardez depuis les États-Unis ou le Canada, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Toutes les étoiles 6 dès leur sortie sur Paramount+.

Nouveaux épisodes de Course de dragsters de RuPaul All Stars 6 sont libérés à 00h00 (heure du Pacifique) et 3 h HE, chaque jeudi.

La nouvelle saison est diffusée exclusivement sur Paramount +, ce qui signifie qu’elle ne sera pas disponible en streaming ailleurs.

Voici toutes les reines en compétition dans Drag Race All Stars 6

A’Keria C. Davenport

Eurêka

Gingembre Minj

Jan

Jiggly Caliente

kylie sonique amour

Pandora Boxx

Ra’Jah O’Hara

Envie écarlate

Serena ChaCha

Ganache soyeuse à la muscade

Trinité K. Bonet

Yara Sofia

.

