A quand le film ¡Que viva México! sur netflix ?

Netflix et Vive le Mexique ! ils sont parvenus à un accord pour sa première sur la plateforme, mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Que s’est-il passé et quand est-il sorti ?

© IMDbA quand le film ¡Que viva México! sur netflix ?

service de diffusion en continu Netflix Il s’est caractérisé ces derniers temps par la promotion de diverses productions en Amérique latine, notamment au Mexique après la création du projet « Que México se vea ». L’un des films qui avaient fait l’objet d’une publicité était Vive le Mexique ! et avait une date de sortie pour le 16 novembre 2022, mais cela ne s’est jamais produit.

« Après la mort de son grand-père minier, Pancho voyage avec sa femme et ses enfants dans sa ville natale, où le chaos éclate avec sa famille à propos de l’héritage »a avancé le synopsis officiel de cette comédie écrite et réalisée par Louis Estrada. Dans la prémisse, Pancho Reyes se rend avec sa famille dans la ville de La Prosperidad, après avoir appris la mort de son grand-père, et il retrouvera ses proches en raison du combat de volonté.

+Quand sort le film ¡Que viva México!

Comme nous l’avons mentionné, le 16 novembre de l’année dernière aurait dû arriver Vive le Mexique ! au catalogue de Netflix. Si vous attendez toujours que son lancement sur la plateforme ait lieu à un moment donné, nous vous disons que cela n’arrivera finalement pas. Cependant, il a été confirmé que Le film sortira en salles au Mexique et dans d’autres pays ce jeudi 23 mars.

Un jour après la première du film en streaming, son réalisateur Louis Estrada a confirmé qu’il avait acheté les droits de Netflix et la recherche de nouveaux distributeurs a commencé. L’accord stipulait qu’il sortirait dans certains cinémas locaux, puis qu’il atteindrait la plate-forme, mais le cinéaste était clair à l’époque lors d’une conversation avec Le pays: « J’ai acheté ces droits pour les avoir en exclusivité et ne pas perdre le contrôle du film ».

Le casting de Vive le Mexique ! comprend : Alfonso Herrera, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana Martín, Ana de la Reguera, Angelina Peláez, Enrique Arreola, Marius Biegai, Sonia Couoh, Vico Escorcia, Flor Eduarda Gurrola, Zaide Silvia Gutiérrez et Mayra Hermosillo; entre autres. Le film sort en salles le 23 mars.

