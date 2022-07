A quand la saison 5 de Stranger Things ?

La populaire série mystère StrangerThings les frères Duffer approchent des degrés cibles : Avec le tout juste sorti Finale de la saison 4 et une puissant cliffhangerla question se pose inévitablement pour tous les fans : Quand et comment Hawkins continuera-t-il ?

Il est déjà clair qu’il y aura une autre saison – mais il y a un hic : Le 5e saison signifie qu’en même temps fin de série. Ce n’est pas pour rien que la série à succès a déclenché un véritable engouement mondial et devient déjà de plus en plus populaire. un milliard d’heures de streaming à l’échelle mondiale.

Nous vous dirons quand nous pouvons nous attendre à la dernière saison avec la grande finale sur le fournisseur de streaming et lesquelles premiers détails de l’histoire sont déjà connus.

Stranger Things : Quand commence la saison 5 sur Netflix ?

Netflix a déjà confirmé une 5ème saison de « Stranger Things » des créateurs de la série, les frères Duffer. Il est également clair depuis le début de la saison 4 que ce sera la dernière saison. Cependant, il n’y a pas encore de date de début exacte.

la Tournage de la 5ème saison devraient commencer plus tard cette année. Comparé à l’effort impliqué dans la production des saisons précédentes et de la grande finale à venir de la série, il devrait Stranger Things 5 ​​au plus tôt en 2024 commencer.

Premiers détails de l’histoire de Stranger Things 5: à quoi s’attendre dans la grande finale

Jusqu’à présent, les frères Duffer n’ont pas été en mesure de donner de détails précis sur le grand Le final de la série obtenir de « Stranger Things ». La seule chose qu’ils ont confirmée à ce sujet, c’est qu’il un saut dans le temps va donner. Son ampleur reste un secret.

Le final de la saison 4 donne déjà les premiers détails sur l’intrigue de la saison 5 et ce à quoi on peut s’attendre :

Vecna ​​​​n’est pas mort! Il a été durement touché par les héros Hawkins, mais il reviendra – sous quelque forme que ce soit, après tout, il est gravement brûlé par le combat.

Hawkins est dédié à Doom! Avec la quatrième victime, Henry Creel alias Number One alias Vecna’s plans for apocalypse et l’anéantissement des gens ordinaires (indignes) est un fait accompli. Dans la scène finale, Hawkins est frappé par un tremblement de terre massif et en grande partie détruit.

Upside Down se répand: Ceux créés par Vecna quatre buts à l’envers ont été augmentés par l’éruption quatre énormes fossésqui se démarquent faucons déplacer et détruire tout sur le chemin (personnes, maisons, etc.) et la ville en quatre parties se divise. Dans le même temps, le monde d’ombre sombre Entrée dans le monde normal et se propage comme une tumeur cancéreuse – nous avons pu en ressentir les premiers signes dans la dernière scène.

Max est vivant ! Bien que la quatrième victime de Vecna, Max, ait été tuée de ses mains et qu’Eleven n’ait pas pu lui venir en aide à temps, elle a finalement pu utiliser ses capacités pour la ramener à la vie. Mais la question demeure : à quel prix ? Parce que Max est grièvement blessé dans le coma, et d’après ses derniers mots, elle semble être aveugle.

Premier casting de Stranger Things 5

Il y a pas mal de victimes à la fin de la saison 4, alors voici un récapitulatif de qui sera certainement dans la grande finale de la série :

Millie Bobby Brown (Onze)

Finn WolfhardMike

Noah Schnapp (Will)

Caleb McLaughlin (Lucas)

Gaten Matarazzo (Dustin)

Évier Sadie (Max)

Priah FergusonErica

Joe KeerySteve

Maya HawkeRobin

Natalia Dyer (Nancy)

Charlie Heaton Jonathan

Eduardo Franco (Argyle)

David Harbor Jim Hopper

Winona RyderJoyce

Bret Gelman Murray

j’espère aussi Tom Wlaschiha (Dmitri)

et bien sûr Jamie Campbell-Bower (Henry/Numéro 001/Vecna)

De plus, les fans peuvent espérer une romance entre Robin et Vicky (joué par Amybeth McNulty) qui s’est finalement rapproché à la fin de la saison 4.