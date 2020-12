À propos du système de notes et de son élimination dans 3DJuegos

Il se lèvera et nous verrons

Depuis quelque temps déjà, la question de savoir s’il est vraiment nécessaire de mettre une note dans l’analyse ou la critique des jeux vidéo se pose de plus en plus. C’est un système problématique à bien des égards qui conduit à des comparaisons haineuses et dénuées de sens, ainsi qu’à favoriser certains types de jeux par rapport à d’autres. De nombreux analystes trouvent inconfortable et compliqué de devoir adapter leur opinion subjective d’un titre à des mesures prédéfinies qui laissent peu de place aux opinions et aux expériences de chacun, avec lesquelles beaucoup parlaient déjà d’un avenir où les notes numériques représentaient minoritaire par rapport aux autres systèmes. On dit que si la rivière sonne, c’est parce que l’eau la transporte, et maintenant, après une période de planification préalable, 3DJuegos a annoncé qu’il laisserait les scores au profit d’un système de recommandation. Cet avenir n’est peut-être pas aussi loin que beaucoup l’ont souligné.

Pour l’utilisateur, le système de notes est agréable: nous permet de nous faire une idée de l’intérêt ou du plaisir qu’un diplôme peut nous offrir en peu de temps, quelque chose qui dans la société saturée d’informations d’aujourd’hui est presque impératif. Cependant, combien de fois avons-nous été déçus par un jeu de 9 ou, en l’amenant dans un domaine plus quotidien, qui n’aimait pas un jeu vidéo, une série ou un film, que leurs amis jugeaient ennuyeux ou «mauvais»? Le contraire se produit aussi, bien sûr, un titre que tout le monde trouve exceptionnel, mais qui ne vous relie pas.

Dans un texte, l’analyste est en mesure de parler des problèmes traités par une œuvre ou des interprétations qu’un fait ou un détail spécifique peut avoir. Et bien qu’il puisse considérer que ces thèmes valorisent l’œuvre ou finissent par avoir plus de poids que d’autres sections – et donc le reflètent dans sa note finale -, une autre personne peut ne pas lui accorder la même importance. Mais même si cela finit par provoquer un conflit d’opinion, cela ne change rien au fait que les problèmes et les messages sont là. Je pense qu’il convient de noter que les critiques ou les critiques sont plus que des guides d’achat: Son rôle est aussi d’étudier une œuvre et de diffuser des connaissances à son sujet, pour que vous qui lisez le texte comprenne que « je ne sais pas quoi » et ne restez pas dans le « c’est que c’est bon, je ne peux pas vous dire ce qu’il a, mais essayez-le »; que, comme l’analyste, nous savons reconnaître les éléments de l’œuvre que nous pouvons ne pas voir à l’œil nu. Combien de fois n’ai-je pas lu d’articles ou vu de vidéos où de nouveaux détails sont découverts que je ne savais pas voir par moi-même dans un film ou un jeu.

Il y a aussi le fait que les notes, d’une certaine manière, finissent par nuire au travail derrière elles. Parfois, une personne doit terminer un jeu à la hâte pour arriver à l’heure pour la date de livraison de l’analyse, consacrer des jours de marathon à un titre, sacrifier d’autres aspects de sa vie personnelle pour avoir le texte prêt et vous entrez simplement, regardez la note, vous fermez l’onglet et autre chose, papillon. Bien sûr, tout le public ne dépend pas uniquement du nombre: Au début de l’année, Vandal a demandé à ses utilisateurs s’ils pensaient que les notes étaient nécessaires et la plupart des avis recueillis indiquaient qu’ils ne l’étaient pas., montrant que, bien qu’ils soient utiles, l’important n’est pas là.

Mes analyses préférées sont celles qui cherchent à apporter quelque chose de nouveau, à ajouter quelque chose à la conversation et pas simplement à faire écho parmi d’autres. Je doute que la critique commerciale disparaisse complètement du médium, mais Des mesures telles que 3DJuegos couplées à des sites comme Eurogamer – un site pionnier parmi les plus grands à cet égard – peuvent aider le public à changer un peu sa perspective sur la façon dont nous évaluons ce qui nous passionne. Bien sûr, nous devons encore attendre, le temps nous dira si c’était une étape dans la bonne décision, mais pour l’instant, je donne à ce changement un 10.