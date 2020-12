À propos du crunch primé

La fin n’a jamais justifié les moyens

La semaine dernière, c’était le Récompenses du jeu Et, mis à part les récompenses et les bandes-annonces, il y a un sentiment qui pèse lourdement sur mes épaules depuis le moment où j’ai fermé l’émission Twitch jusqu’à maintenant que j’écris ces mots. Et est-ce qu’ayant, par exemple, Neil Druckmann, directeur de Le dernier d’entre nous partie II, recevoir des récompenses et remercier une équipe qui a travaillé dans un environnement clairement exploiteur pour livrer un jeu mal planifié dès le départ cela me cause au moins un inconfort. Aussi, lorsque Keanu Reeves est parti féliciter CD Projekt Red pour son travail dans Cyberpunk 2077 alors que quelques jours auparavant, il avait été révélé qu’il avait traversé une période de crise qui avait duré des mois, et pas seulement quelques semaines comme promis dans l’annonce initiale.

Bien que cela soit plus compréhensible dans le cas de Reeves étant donné que son travail ne fait pas partie de l’industrie et qu’il ignore peut-être les faits, ce n’est pas le cas pour Druckmann ou The Game Awards. Et c’est que même la nomination comme meilleur réalisateur d’une œuvre, qu’importe sa qualité, qui était en charge d’un projet désastreux révèle le côté le plus cynique de l’industrie et sa ferme indifférence à la souffrance humaine après la création d’un jeu vidéo.

Et c’est que peu importe combien de fois cela se répète, il ne sera jamais suffisant de faire connaître les pratiques inhumaines de certaines entreprises pour atteindre les dates et obtenir leurs primes de production et leurs bénéfices, car ce ne sont pas ceux qui bénéficient de ces prestations qui perdent des heures avec leur famille, des heures de sommeil ou du temps pour eux-mêmes. Ce ne sont pas eux à qui une pièce est consacrée aux pleurs ou ceux qui, épuisés par le travail, doivent prendre un congé en raison du stress ou de la dépression. L’industrie du jeu vidéo doit changer de modèle si l’on veut mettre fin à ce qu’on appelle le crunch -parce que j’ai toujours préféré utiliser le terme d’exploitation du travail qui rend plus clair ce qu’un certain secteur de joueurs défend pour avoir ses petits jeux à l’heure- Et tandis que les médias plus traditionnels commencent lentement à montrer ce visage affreux du développement, ce n’est toujours pas suffisant. Nous n’avons plus besoin d’analyser des jeux vidéo vides qui bavent sur l’aspect technique d’une œuvre si la souffrance humaine qui était en jeu n’est même pas évoquée; ce système de néo-esclavage. Nous ne devons pas continuer à récompenser les jeux qui impliquaient de telles pratiques irresponsables par la santé physique et mentale de leurs créateurs, car c’est la première étape, et la plus simple, à franchir pour arrêter ce courant apparemment imparable.

Un changement de culture

Ce qu’il faudrait aux joueurs, oui, à nous tous, pour arrêter d’acheter des jeux qui ont des difficultés à se développer. Attendez au moins quelques mois, achetez-les en solde ou en lots au moins. Mais nous savons que cela demande trop à une communauté saine, bien pire dans une communauté comme celle de la joueurs. Par conséquent, une bonne première étape serait de cesser de les récompenser, de réduire leur note, de parler du sujet dans les analyses; toute pratique visant à sensibiliser les consommateurs à la souffrance du jeu auquel ils jouent. Et c’est possible; J’ai moi-même ressenti une sensation douce-amère à chaque merveille technique de The Last of Us Part II sachant que derrière il y avait l’exploitation par le travail. Que la physique des cordes est incroyable et ne doit pas être regardée en moins, mais la question reste claire, était-ce nécessaire? Avons-nous besoin de photoréalisme, de respiration dynamique, de testicules de cheval qui réagissent à la météo entre autres pour profiter de nos jeux? Ou sommes-nous simplement mal habitués à une industrie qui vend son jeu par le visible plutôt que par le jouable? Je dis seulement, il y a plus de photos de modes que de démos jouables de jeux triple A. La question se répond d’elle-même.