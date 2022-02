À propos de Lily James : l’incroyable transformation de ces 4 acteurs lors de l’interprétation de leurs rôles

Curiosités

L’actrice dirige l’une des séries du moment, Pam et Tommy, avec Sébastien Stan. Pour se mettre à la place de Pamela Anderson, elle a radicalement changé de visage, au point que peu la reconnaissent.

©IMDBLily James s’est mise à la place de Pamela Anderso.

Étoile+ a créé l’une des séries les plus attendues de l’année, Pam et Tommy, qui a mis très peu de temps à figurer parmi les réseaux les plus commentés. Protagonisée par Sébastien Stan et Lily Jamesse concentre sur ce qu’a été la viralisation de la vidéo sexuelle entre Pamela Anderson et Tommy Lee, après avoir été volé dans un coffre-fort par l’un des ouvriers qui travaillaient au manoir. L’un des points les plus marquants de la série a été la transformation de Lily James pour son rôle, donc de spoilers nous avons décidé de nous souvenir de quatre autres stars qui sont également devenues méconnaissables avec leurs rôles. Selon vous, lequel était le meilleur?

Gary Oldman

Après des années à se voir attribuer la statuette, Gary Oldman surpris par un changement radical d’image (même en prenant du poids), pour se mettre à la place de Winston Churchill dans les heures les plus sombres. Le film se concentrait sur le moment crucial où le président devait définir comment secourir les soldats piégés à Dunkerque.

Tom Croisière

Avec l’une des meilleures séquences de danse jamais vues au cinéma, peu de gens reconnus Tom Croisière dans cette comédie. Ils ont dû le regarder encore et encore, après avoir lu le générique pour se rendre compte que l’artiste avait été choisi pour donner vie au magnat et producteur impitoyable, Les Grossman.

balle chrétienne

balle chrétienne Il est l’un des spécialistes de la fusion avec ses personnages. De la même manière qu’il a fixé ses dents pour jouer le protagoniste de Psycho américaina réussi à suivre un régime strict et à maigrir radicalement pour agir en Le machiniste, le thriller psychologique dans lequel un accident bouleverse sa vie. On dit qu’il ne mangeait qu’une boîte de thon et une pomme par jour, et qu’il prenait des pilules pour se déshydrater.

Charlize Theron

Avec ce rôle depuis 2003, Charlize Theron est entré dans le radar de tout le monde, grâce au oscar qu’ils lui ont donné. Dans Monstrel’actrice s’est mise dans la peau de Aileen Wuornos, une prostituée qui a été exécutée en 2002 après avoir tué sept hommes qu’elle accusait de l’avoir violée. L’artiste a cessé de se baigner et de se maquiller, a pris du poids et a utilisé des prothèses pour incarner une version complètement différente d’elle que l’on voit habituellement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂