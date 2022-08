À propos de Crimes du futur, nous analysons les Promesses orientales de David Cronenberg

Cinéma

Eastern Promises est l’un des nombreux joyaux de la filmographie de David Cronenberg et nous vous apportons ici notre avis sur le film.

©IMDBA propos de Crimes du futur, nous analysons les Promesses orientales de David Cronenberg.

David Cronenberg est revenu avec tout cette année avec la première de Crimes du futurqui peut actuellement être vu sur le service de streaming MUBI. Il a mis huit ans loin de l’industrie pour revenir à son ancien amour, l’horreur corporelle, mais il a également navigué pendant une étape de sa vie en dehors de ce genre et s’est plongé dans des drames, laissant derrière lui des bijoux mémorables tels que Promesses orientales 2007, mettant en vedette Viggo Mortensen Oui Naomi Watts.

Cette histoire commence avec Anna, une sage-femme qui travaille dans un hôpital et qui est touchée par la mort d’un adolescent alors qu’elle accouche, alors elle décide d’enquêter sur elle pour savoir qui elle est et pour que sa famille découvre l’accouchement. de son bébé pour ne pas finir dans un orphelinat. Dans sa recherche, il arrive dans un restaurant russe commandé par Seymon, un homme qui cache des secrets mafieux avec son fils, Kirill, et le mystérieux chauffeur Nikolai.

Lorsqu’Anna devient obsédée par la vie de l’adolescente et de son bébé, elle trouve un journal intime écrit en russe et elle doit le traduire, alors elle demande l’aide de Seymon, le propriétaire d’un restaurant où elle est venue par le biais d’un carte à l’intérieur du cahier. . Ce que la femme ne sait pas, c’est qu’elle sera de plus en plus immergée au milieu de la famille Vor v Zakone qui est impliquée dans le crime organisé et exploite d’innombrables entreprises illégales dans l’ombre.

Le ton sombre du film est déjà proposé dès les premières minutes lorsqu’un jeune homme égorge un homme et qu’une femme enceinte arrive dans une pharmacie dans un état qui va entraîner sa mort. La violence sera présente à tout moment, comme il ne peut en être autrement dans une production de Cronenbergbien que cette fois habillé avec les actions de la mafia russe au milieu de Londres. Steven Chevaliercréateur de Peaky Blindersécrivez le scénario qui reflète principalement les sentiments des protagonistes.

Bien que les histoires de mafias aient été un espace revisité à d’autres occasions, Cronenberg il vise la simplicité avec peu de personnages, chacun avec leur importance et leurs intentions, qui poussent l’intrigue jusqu’au bout, dans une durée raisonnable de 99 minutes. On peut dire que le réalisateur fait dialoguer ses longs métrages du début du XXIe siècle, formant une saga avec des points de contact et des différences notables entre eux.

Après la sortie de ce film, Viggo Mortensen a reçu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur, mais malheureusement pour lui, il a trouvé un Daniel Day Lewis parfait dans Il y aura du sang. Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à l’une des meilleures performances de l’acteur, étant un homme qui se montre de manière implacable, mais au fur et à mesure que l’intrigue progresse, il reflète un meilleur côté lorsqu’il s’implique avec Anna. Pour sa part, Naomi Watts Il est également idéal pour votre personnage qui doit apprendre à jouer à un jeu établi et dans lequel il peut rarement effectuer ses mouvements.

Promesses orientales Ce n’est pas seulement l’un des meilleurs films de la filmographie de David Cronenberg, est également l’un des longs métrages les plus remarquables de la première décennie du nouveau siècle car il propose une histoire qui n’a rien d’original dans son thème, mais c’est son traitement qui le rend spécial. Pour entrer dans l’esprit du cinéaste, il convient de visiter ses premiers projets consacrés à l’horreur, mais ce film fonctionne aussi comme une formidable porte d’entrée vers le réalisateur.

