À propos de 2020: verrouillage et jeux vidéo

Un vent de changement

Nous vivons à une époque étrange et étrangère. Avec une deuxième vague de COVID-19 beaucoup plus immédiate et virulente qu’on ne pourrait l’imaginer, et avec des annonces de plus en plus répandues de nouveaux confinements et restrictions, les fantômes de notre passé proche sont inévitablement ravivés; celui qui nous a gardés enfermés pendant plusieurs mois en attendant ce qui serait une rémission de courte durée; celui qui nous confrontait jour après jour seuls avec nous-mêmes et nos partenaires; celui-là nous nous a obligés à nous réfugier plus que jamais dans la culture et l’art, que ce soit sous forme de musique, de livres, de films et, bien sûr, de jeux vidéo.

C’est tout au long de cette étape fatidique que je crois que la polyvalence du support interactif a été plus que jamais prouvée. Les influences que le jeu vidéo recueille du cinéma, du théâtre ou de la littérature sont indéniables, formant un véhicule d’expression artistique sans parallèle. Mais il s’est également avéré non seulement un substitut au sport traditionnel, mais aussi un contemporain de celui-ci, comme le montrent les chiffres en hausse qui, année après année, atteignent, par exemple, les Coupes du monde. League of Legends. De la même manière, il a servi à nous unir dans le lointain, agissant comme un lieu commun pour des millions de personnes. Comme l’ont déclaré Hugo Muñoz Gris et Lucas Ramada Prieto dans Où vivent les jeux, écrit en début d’année, bien avant les verrouillages et les nouvelles normales: «le jeu vidéo peut être un feu de joie autour duquel se rassembler». Ça l’a toujours été.

Maintenant nous découvrons.

L’insécurité du refuge

Il y a un phénomène curieux dans des situations comme celle que nous vivons en Espagne entre les mois de mars et juin de ce fatidique 2020. Tout a un prix et l’abri que les murs de nos maisons nous ont fourni est venu au détriment de la stabilité émotionnelle, directement liée avec ce à quoi il faisait référence Abraham Maslow dans Une théorie sur la motivation humaine. Le corporatisme a considérablement déformé la théorie humaniste du psychologue américain, conçue à l’origine pour améliorer la qualité de vie des travailleurs sur le lieu de travail. De ce qui serait considéré a posteriori comme psychologie humaniste, Maslow a classé les besoins humains à cinq niveaux: physiologiques, protecteurs, sociaux, reconnaissance et réalisation de soi, organisés en pyramide ascendante et soumis à une série de règles qui seront plus tard critiquées et revues par lui-même et les autres. Ainsi, cette « pyramide de Maslow » illustre une priorité pour répondre aux besoins plus ou moins flexible, selon que vous êtes plus puriste ou plus révisionniste, dans l’ordre mentionné ci-dessus.

Conscients qu’il y a eu des exceptions, la grande majorité d’entre nous, heureusement, avons vu nos besoins physiologiques – nourriture, repos, hygiène de base, etc. – satisfaits pendant les mois de confinement strict. Cependant, dès qu’il avança d’un pas, le panorama commença à se brouiller; l’enfermement ne semblait même pas être une garantie de protection contre une menace invisible et inconnue, et ses implications ont sans aucun doute échelonné les besoins de protection ou de sécurité de plus d’un, en se référant à l’intégrité physique ou au travail, par exemple. Cependant, il est possible, et il en serait ainsi pour un pourcentage important de la population, que ces besoins de sécurité aient été couverts dès le début ou pendant toute la durée de la détention, moment auquel le plus difficile viendrait encore: social ou affiliation.

Il n’y a pas de pur introverti ou d’extraverti et, dans une situation d’enfermement, même ceux qui aiment le plus la solitude, moi y compris, viennent à manquer le contact direct avec la famille, les partenaires ou les amis. Rejeter personnellement l’idée originale de Maslow sur le fait que les besoins les plus élevés ne sont satisfaits que lorsque les plus faibles ont été satisfaits, j’ose évoquer la possibilité qu’il y ait encore des gens préoccupés par les moins prioritaires, c’est-à-dire pour ceux de reconnaissance et de réalisation de soi, tout au long de ces quatre mois . Quoi qu’il en soit, la vérité est que Nous sommes alors confrontés à des circonstances extraordinaires dans lesquelles, sans aucun doute, le jeu vidéo a joué son rôle, premièrement, comme moyen de mettre de l’ordre dans une période chaotique et, deuxièmement, comme lieu commun pour rencontrer ceux avec qui il était impossible de se réunir autrement.

Simuler la vie

Pourquoi ça marche Les Sims? ET Traversée d’animaux? Ce qui nous fait passer plus d’heures que nous aimerions le reconnaître à prendre soin de notre jardin Vallée de Stardew? Cela a peut-être quelque chose à voir avec la citation qu’Irene González Velasco a choisie pour ouvrir son article Quand je veux juste partir loin: «Je vais tout quitter et aller dans la ville la plus éloignée et la plus petite que je puisse trouver, avec une chèvre, des tomates et oublier tout le reste». Ou cela pourrait être lié à ce que, encore une fois, Muñoz et Ramada ont dit: «[el videojuego] nous donne la possibilité de transcender les murs épais de notre réalité routinière pour nous laisser ressentir « la vie des autres »». Le fait est qu’une seule vie – la nôtre – devrait suffire. Alors pourquoi rejoindre d’autres apparemment tout aussi ordinaires? Et pourquoi ces genres ont-ils été les succès les plus apparents pendant la détention? C’est là qu’interviennent les concepts de risque et de récompense; une réalité bien plus accessible que le purement matériel.

Curieusement, le lancement de Animal Crossing: Nouveaux horizons en mars de cette année, quelques jours seulement après que l’état d’alerte a été décrété sur tout le territoire espagnol et que les confinements ont commencé à se généraliser à l’échelle internationale. Heureux par hasard que l’un des simulateurs de vie et de société les plus populaires soit sorti au moment le plus confus de nos routines. Une nouvelle réalité émergeait dans laquelle les rassemblements sociaux, les événements, les loisirs, les achats et les projets devraient être relégués au virtuel; une lacune que le titre Nintendo semblait combler à merveille.

Et c’était précisément de cela qu’il s’agissait: combler les lacunes.

Normalement, cela aurait une connotation terriblement négative; utiliser le jeu vidéo (ou tout autre moyen) pour remédier aux carences. Cependant, dans des circonstances aussi inhabituelles, telles que la détention à domicile, Nous parlons de combler un vide qui ne pourrait être satisfait autrement. Et il n’est pas anodin que, même dans des situations normales, ces jeux aient vu leur succès grandir de manière fulgurante; Les Sims trébuche depuis 2000[7], tandis que Traversée d’animaux a commencé son voyage un an plus tard, en 2001[8]. Les deux séries ont également de nombreuses livraisons pour presque toutes les plates-formes existantes et il ne semble pas que leur popularité diminue dans un proche avenir.

Et comment pourraient-ils? L’une de mes chimères depuis que j’ai commencé à vivre seul – et d’après ce que je comprends, c’est un problème endémique – est tout ce qui concerne l’intendant et les tâches quotidiennes qu’une maison a besoin pour être considérée comme telle. Ne parlons pas des maux de tête que donne tout ce qui concerne le mobilier avant un déménagement ou lors d’une réforme. Parlant d’argent: la maison est une douleur dans le cul. Presque aussi gratifiant quand, finalement et jamais trop longtemps, vous parvenez à tout garder en ordre, propre et à votre goût. Maintenant bien, Et si toutes ces barrières logistiques ennuyeuses étaient éliminées, voire les ludiques, pour ne laisser que la partie gratification? La réponse est un genre à part dans les jeux vidéo et diverses franchises de plusieurs millions de dollars.

Mais le joueur ne vit pas seulement des expériences individuelles, encore moins en période de pandémie. Le jeu vidéo est déjà bien plus qu’un lieu de loisirs; c’est un des médias sociaux.

Un lieu commun

Comme mentionné ci-dessus, et de la même manière que nous avons tous pu en faire l’expérience, l’enfermement a laissé peu de place aux rassemblements sociaux et nous a relégués à la recherche de lieux communs dans d’autres types d’environnements. Une circonstance dans laquelle je considère mon cas paradigmatique, puisque j’ai plusieurs personnes avec qui je joue à des jeux vidéo presque quotidiennement. Mes amis «de toujours» ont cependant emprunté d’autres chemins, rarement liés au support interactif, et c’est pourquoi Je suis toujours étonné par les sessions nocturnes que j’ai passées avec eux à jouer Pinturillo, formant certains des meilleurs souvenirs que j’ai d’isolement

Je ne peux m’empêcher de penser que, en partie, nous avons redécouvert le facteur social du jeu vidéo; quels titres aiment Trop cuit, Les gars de l’automne ou Among Us Ils ont servi de substitut improvisé aux dîners de groupe, aux terrasses ou aux fêtes. Le jeu vidéo est l’art des mille visages, un maremagnum dans lequel il y a aussi de la place pour l’interaction sociale, même pour ceux qui ne sont pas aux commandes et aux claviers; un lieu d’union qui continuera à nous accompagner pendant le reste de la pandémie, mais aussi longtemps après.