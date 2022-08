À pied de Dune : la bande-annonce du nouveau film de Timothée Chalamet

MGM

L’acteur nominé aux Oscars pour Call Me By Your Name retrouvera Luca Guadagnino. Apprenez tout sur Bones and All avant sa première dans le courant de l’année !

© GettyTimothée Chalamet a un nouveau projet loin de Dune.

La deuxième partie de dunes est déjà en route : sous la direction de Denis Villeneuve, Warner Bros. misera une fois de plus sur cette méga production de science-fiction qui a volé tous les regards aux Oscars. et bien que Timothée Chalamet il est très bon dans son rôle principal, il a aussi du temps dans son emploi du temps pour d’autres types de projets. En ce sens, il sortira très prochainement un nouveau film qui le rapprochera d’un cinéaste plus que connu de lui.

Il s’agit de Os et toutla bande suivante Luca Guadagnino. Ce ne sera pas la première fois qu’ils travailleront ensemble : en 2017, Chalamet dirigeait le casting de Appelez-moi par votre nom. Le film a été présenté comme le troisième volet de la trilogie Désir de ce même réalisateur, inspiré du roman homonyme d’André Aciman. Son travail à l’écran était exceptionnel et l’Académie a rapidement considéré le jeune interprète comme l’un des nominés pour le meilleur acteur.

Après cette fureur, le duo est prêt à retravailler ensemble et à proposer un long métrage mêlant les styles des deux. C’était évident cet après-midi, quand Timothée a présenté à travers ses réseaux sociaux la première avancée de ce qui sera un film d’amour cannibale. Avec un scénario de David Kajganich, Os et tout devrait avoir sa première mondiale au Festival du film de Venise de cette même année.

Mais… De quoi parle exactement cette histoire particulière ? S’inspirant du roman du même nom publié par Camille DeAngelis, l’intrigue suit Maren, une jeune femme qui apprend à survivre en tant que paria de la société. Tout va changer lorsqu’il braque les projecteurs sur Lee, un vagabond un peu intense. Cette histoire de premier amour met non seulement en vedette Timothée Chalamet, mais a aussi taylor russell comme visage du casting.

De même, le reste de la distribution est complété par les performances de Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz et Mark Rylance. Tous promettent de porter une histoire aussi captivante que celle de Appelez-moi par votre nomrépétant la formule Guadagnino-Chalamet et pariant sur le fait d’être l’un des grands nominés aux Oscars 2023.

