À partir de ce mois-ci, Overwatch n’offrira plus de boîtes de butin

Valve doit être crédité pour la création de boîtes de butin premium dans les jeux sur PC, mais l’idée n’a pas vraiment décollé jusqu’à ce que Surveillance rendu l’ouverture de la boîte agréable, à la mode et parfois gratuite en 2016.

Overwatch est l’un des rares jeux bien connus à promouvoir encore des packs d’extension six ans plus tard, pas pour beaucoup plus longtemps.

Plus tard ce mois-ci, Blizzard cessera de vendre des boîtes à butin dans Overwatch 1 afin de se préparer pour le jour où les boîtes à butin seront complètement supprimées d’Overwatch 2.

Au cours du chapitre 3 de son événement Jubilee Remix, qui commence aujourd’hui, Blizzard retire les boîtes à butin. Il existe plusieurs recolorations de peau légendaires basées sur les favoris classiques disponibles tout au long de la campagne de trois semaines.

D’autres doivent être achetés avec la monnaie du jeu ou obtenus via des boîtes à butin, tandis que certains sont acquis via un jeu normal. Pour améliorer leur position, les joueurs peuvent toujours acheter des boîtes à butin directement auprès de Blizzard, bien que les ventes de boîtes à butin se terminent le 30 août.

Les joueurs peuvent toujours obtenir des coffres au trésor via des moyens standards jusqu’en septembre (niveau supérieur, jouer à Arcade, etc.). Ensuite, le 4 octobre, lors du lancement d’Overwatch 2, toutes les boîtes de butin sauvegardées s’activeront simplement lorsque Blizzard supprimera officiellement le butin aléatoire du gameplay. Les passes de bataille pour les saisons d’Overwatch 2 seront utilisées à la place.

Pour la plupart, la période de la boîte à butin est probablement passée depuis longtemps, mais en tant que joueur d’Overwatch, j’ai l’impression que cette période de jeu spécifique touche peut-être à sa fin.

Chaque jeu à gros budget sous le soleil a décidé pendant un certain nombre d’années que ce serait une option intelligente de cacher des biens numériques derrière de minuscules casinos en jeu, et c’était extraordinaire.

Overwatch était considéré par beaucoup comme un exemple de la façon de « faire correctement les boîtes à butin », alors que de nombreux ajouts de boîtes à butin étaient tellement détestés que les éditeurs ont été obligés de les supprimer de leurs jeux.

Cependant, les choses ont changé et les joueurs ont choisi de se sentir plus à l’aise d’être monétisés avec des passes de combat, qui échangent une chance pure contre un pari qui prend du temps.