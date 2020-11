À partir de 2022, Chrome ne recevra plus de mises à jour sur des millions d’ordinateurs: que se passera-t-il?

Qui utilise toujours l’ancien système d’exploitation Windows 7 seront confrontés à des problèmes de compatibilité de plus en plus graves avec toutes les applications et sites Web les plus utilisés aujourd’hui. Après tout, le système d’exploitation a plusieurs années de retard, mais à partir de 2022, il pourrait devenir définitivement obsolète pour une raison très particulière: le Navigateur Chrome, le plus utilisé de tous, cessera de le supporter avec de nouvelles mises à jour.

L’annonce n’est pas nouvelle, en effet: la date de retrait de Chrome pour Windows 7 a été en ces jours réalisé six mois plus tard en raison de la pandémie de coronavirus. De cette manière, les entreprises et les particuliers auront plus de temps pour mettre à jour le système d’exploitation vers Windows 10, sur lequel ils pourront continuer à utiliser Chrome en toute sécurité pendant les années suivantes. Malgré cela, la nouvelle met à nouveau en lumière un problème encore endémique sur le marché des dispositifs technologiques: le fait que des millions de produits utilisent encore des logiciels obsolètes.

Les dernières données sur l’utilisation des systèmes d’exploitation informatiques révèlent que près d’un quart des ordinateurs de bureau ou portables qui accèdent à Internet, le font toujours en utilisant Windows 7 – un système d’exploitation sorti il ​​y a 11 ans et également abandonné par le même fabricant. Le succès écrasant de Windows 7 à son apogée signifie aujourd’hui que l’abandon massif est un processus extrêmement lent. Pendant ce temps, les développeurs Windows et Chrome doivent concentrer leurs efforts sur les nouvelles technologies et les nouvelles versions de leurs logiciels, au risque de laisser les anciennes versions vulnérables.

C’est à ce risque que Chrome sur Windows 7 fait face à partir de janvier 2022: le navigateur continuera à fonctionner, mais Ce ne sera plus mis à jour. Cela permettra aux pirates et aux personnes malveillantes de trouver et d’exploiter à leur avantage toutes les nouvelles vulnérabilités qui émergeront dans le logiciel sans que personne ne les corrige. Le conseil – tant pour les particuliers que pour les entreprises – est de mettre à jour le système d’exploitation de votre PC ou de votre parc d’appareils à cette date, voire avant.