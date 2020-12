À partir de 2021, l’application PosteMobile ne fonctionnera plus: quels changements pour les utilisateurs

Dans un peu plus d’un mois, utilisateurs de l’opérateur virtuel PosteMobile qui s’appuient sur l’application du même nom pour gérer les aspects clés du service devront effectuer un peu de changements. En fait, à partir du 11 janvier, leApplication PosteMobile à ce jour encore disponible sur l’App Store et le Play Store disparaîtra des magasins numériques des téléphones Android et iOS et il ne sera plus pris en charge par l’opérateur virtuel. La communication est venue directement de PosteMobile à la fois via son site Web et via les communications envoyées aux utilisateurs.

PosteMobile n’est pas un abandon envers ses utilisateurs, mais un opération de réorganisation simple de ses applications: les principales fonctions assurées par PosteMobile passeront en fait au sein d’un autre logiciel du groupe Poste Italiane, ou l’application PostePay. Le logiciel créé pour gérer la célèbre carte prépayée du groupe sera bientôt la seule destination désignée pour les utilisateurs de l’opérateur virtuel, qui pourront gérer tous les aspects liés à leur SIM. Le crédit résiduel et le plan tarifaire peuvent être consultés depuis l’application PostePay, ainsi que les options liées au tarif actif, qui peuvent continuer à être gérées via l’application comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Il en est de même pour la consommation, les bonus résiduels et l’historique du trafic et des recharges, tous disponibles dans l’application PostePay.

D’autres services, anticipé par le gestionnaire, iront recherché ailleurs. Comme indiqué sur le site Web de PosteMobile, le service Actualités et utilitaires se trouve exclusivement dans le menu de la carte SIM; La localisation GPS PosteMobile Qui sera gérée par l’application Qui pour Android et iOS; Le télégramme, la recherche de boîte aux lettres et la recherche de code postal se trouvent sur le site Web www.poste.it et pour le billet de livre, vous devrez utiliser l’application Post Office disponible sur le Google Play Store et sur l’App Store.