À partir d’aujourd’hui, WhatsApp répond pour vous: voici la réponse intelligente

Applications de messagerie instantanée comme Whatsapp ils ont rendu tout le monde joignable n’importe où et n’importe quand, mais parfois il n’y a pas de temps matériel pour répondre rapidement aux demandes d’amis, de famille et d’autres contacts. La dernière fonction du Système d’exploitation Android 10 répond précisément à ce besoin: il s’agit Réponse intelligente, une série de réponses automatiques que le smartphone propose d’envoyer aux contacts à partir directement depuis la notification du message reçu – c’est-à-dire sans passer par l’application de messagerie qui les a générés.

Fonctionnement d’Android Smart Reply

Smart Reply – réponses intelligentes en italien – fonctionne de la même manière que ce qui se passe depuis un certain temps déjà sur Gmail: le système génère une ou plusieurs réponses automatiques au message entrant en fonction de son contenu, et les propose au destinataire comme alternatives à choisir. Cependant, tout cela ne se produit pas dans WhatsApp ou dans l’application de messagerie où la conversation est en cours, mais dans le panneau de notification: de cette manière, quiconque reçoit un message peut le lire en aperçu (sans activer l’accusé de lecture pour l’expéditeur ) et décidez si cela vaut la peine de laisser Google répondre ou attendez de formuler une réponse plus articulée et sensée.

Quand il est judicieux d’utiliser Smart Reply

En fait, les Smart Reply ne sont pas de simples «oui» ou «non»: pour un message qui propose de se réunir pour la soirée, le système pourrait proposer «d’accord» ou «pas là» comme réponses; une salutation avant le déjeuner pourrait suggérer «bon appétit» ou «à plus tard»; après une demande urgente de réponse il pourrait interposer un “je ne peux pas maintenant” ou “je vous appellerai plus tard”. Les réponses suggérées ne s’activent que lorsque le système détecte dans le texte questions ou déclarations auxquelles réagir, et dans tous les cas ils ne sont pas particulièrement structurés; il s’agit toujours de réponses générées automatiquement, ce qui a du sens à utiliser lorsqu’il n’est en fait pas possible de se consacrer à des contacts qui nécessitent de l’attention: lors d’une réunion, en cuisine ou lors d’autres activités.

Comment Smart Reply est utilisé

Les réponses intelligentes ne sont pas nouvelles pour une application de messagerie particulière. Depuis qu’ils travaillent intercepter les notifications Android, peut être utilisé avec n’importe quelle application basée sur ce système pour alerter les destinataires d’un message en attente: de WhatsApp à Instagram, via Facebook Messenger et Telegram. La nouveauté ne doit pas être recherchée ni activée: son arrivée est attendue progressivement sur tous les smartphones dotés du système d’exploitation Android 10.