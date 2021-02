À partir d’aujourd’hui, vous pouvez publier des photos de nus sur Instagram, mais uniquement dans ces cas

Instagram il deviendra un lieu un peu plus permissif par rapport à la nudité que l’on peut montrer sur les photos et vidéos hébergées. Le groupe Facebook a anticipé cela dans ces heures, annonçant qu’il avait accepté certaines des observations qui avaient été faites à l’entreprise par le Facebook Oversight Board – l’organisme indépendant créé par l’entreprise pour l’aider. rectifier les erreurs et les déséquilibres dans son règlement. Le mois dernier, la commission de surveillance avait adressé 17 demandes au réseau social concernant certains aspects délicats du fonctionnement du réseau social; de ces demandes, la majorité a été au moins partiellement acceptée.

Les messages autorisés

L’un des résultats les plus significatifs de l’action du Conseil est celui relatif à représentation de la nudité dans les publications Instagram. Désormais, les algorithmes sociaux et les modérateurs s’efforceront de distinguer le contenu avec la nudité liés aux problèmes de santé et de bien-être, et de les exclure des mesures de modération normales. Allaitement, naissance, sensibilisation au cancer du sein constitueront une partie des contenus vers lesquels le système de modération ne devrait plus intervenir, ou du moins il ne devrait plus le faire à partir du moment où les algorithmes sont correctement formés pour distinguer les cas liés. En plus de ces contenus, les photos de nus seront également exemptées de modération en tant qu’acte de protestation.

La relation avec l’intelligence artificielle

Le Facebook Oversight Board s’était également exprimé sur des questions plus générales comme l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la modération de contenu sur toutes les plateformes du groupe, demandant notamment au groupe d’intervenir sur deux aspects. Permettre aux utilisateurs de faire appel aux décisions prises par les algorithmes e demander à ce qu’ils soient pris en considération par les modérateurs dans la chair et surtout pour faire savoir aux utilisateurs lorsque leur contenu a été retiré d’un automate et non d’un employé. Dans le premier cas, l’entreprise examine toujours si la demande est faisable, tandis que dans le second, elle a annoncé des tests à venir pour comprendre si des clarifications similaires pourraient avoir un impact sur l’expérience utilisateur des deux réseaux sociaux.

