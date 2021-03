À partir d’aujourd’hui, vous pouvez également passer des appels vidéo WhatsApp à partir d’un PC et d’un Mac: voici comment

Depuis un certain temps, des rumeurs courent sur la possibilité future de réaliser appels vidéo sur WhatsApp même depuis un ordinateur ordinateur portable et ordinateur de bureau, mais jusqu’à présent, les attentes des utilisateurs ont toujours été déçues. Les choses changent à partir d’aujourd’hui: la plateforme de messagerie instantanée a informé les utilisateurs qu’elle avait enfin apporté la fonctionnalité attendue aux appareils Windows et Mac, à une condition: que la version bureau de l’application soit installée à bord.

Ce qui change avec les appels vidéo WhatsApp depuis votre ordinateur

L’annonce a été faite sur le blog WhatsApp et marque l’arrivée d’une fonctionnalité particulièrement attendue. D’une part, en effet, la plate-forme de messagerie est la plus utilisée au monde, parmi les rares qui permettent vraiment à tout le monde ou à presque tout le monde de se téléphoner et de se téléphoner sans s’appuyer sur d’autres applications dédiées. D’un autre côté, jusqu’à présent, la fonction était limitée aux smartphones, et empêchait des millions de personnes d’entrer confortablement en contact via un ordinateur. complet avec webcam et écran de taille acceptable pour des conversations durables.

En période de pandémie, ce besoin se fait de plus en plus sentir. Forcé dans la maison par règles de distanciation sociale, beaucoup ont préféré rester en contact avec leurs amis, parents et collègues depuis le canapé en utilisant les moyens les plus appropriés et confortables pour l’occasion: le portable ou l’ordinateur personnel et la connexion au réseau fixe. En 2020, les appels vidéo WhatsApp ont ainsi cédé la place à des alternatives telles que Zoom et Google Meet, du moins jusqu’à aujourd’hui.

Comment passer un appel vidéo WhatsApp à partir de votre ordinateur

Le lancement d’appels vidéo WhatsApp sur les ordinateurs pourrait inverser la tendance, mais la récupération par l’application du groupe Facebook n’est pas acquise. Le principal obstacle pour le moment réside dans le fait que pour le moment WhatsApp Web a été exclu de l’équation, c’est-à-dire la version de l’application à laquelle vous pouvez vous connecter depuis votre navigateur. Selon les communications des développeurs, pour profiter de la nouveauté il faut une étape qui pourrait en décourager beaucoup: télécharger WhatsApp Desktop – l’application créée spécifiquement pour être installée sur des appareils dotés d’un système d’exploitation Windows ou macOS. Après avoir téléchargé l’application à partir de cette adresse et l’avoir connectée au téléphone (la procédure avec le code QR est la même que pour WhatsApp Web), cela suffira visiter la conversation avec l’utilisateur souhaité et trouvez le touche pour les appels ou les appels vidéo situé dans la barre supérieure de la conversation, à côté du nom du contact.

En plus des appels vidéo sont en fait disponibles même les appels vocaux classiques: dans ce cas, l’image de l’interlocuteur n’apparaîtra pas à l’écran et cédera la place à une interface simple de gestion de l’appel. La seule limite pour le moment est le nombre de participants pris en charge par le système: contrairement à ce qui se passe avec les versions WhatsApp pour smartphones, il peut être appelé depuis l’application de bureau un seul contact à la fois. Le bouton pour les appels et les appels vidéo ne sera donc visible que dans les conversations individuelles et non dans les discussions de groupe; la limite sera supprimée dans les semaines à venir, mais il n’a pas encore été précisé quand.

