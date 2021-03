A partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter une Tesla en payant en Bitcoin: l’annonce d’Elon Musk

A partir d’aujourd’hui c’est possible payer une Tesla en crypto-monnaie. Pour être précis, à partir de ce moment, les voitures électriques de la société fondée par le milliardaire Elon Musk peuvent être achetées à l’aide de Bitcoins: cela a été annoncé par le même mécène du groupe avec une intervention sur Twtter, fidèle à une promesse faite publiquement depuis plus d’un mois. Dans le twitter, Musk était laconique, mais il a ensuite développé le concept en entrant dans certains détails importants sur la façon dont les transactions seront traitées et comment Tesla envisage le nouveau mode de paiement.

L’annonce en février

C’était début février lorsque Tesla a annoncé vouloir parier fortement sur la crypto-monnaie: le groupe avait anticipé qu’il commencerait bientôt à accepter les paiements en Bitcoin, annonçant également un investissement simultané de 1,5 milliard de dollars. La valeur de Bitcoin augmentait déjà, également portée par les déclarations vocales du numéro un de Tesla – parmi les hommes les plus riches du monde et de nombreux adeptes sur Twitter; avec l’annonce d’un investissement substantiel par l’une des sociétés les plus cotées, la crypto-monnaie a subi unnouvelle poussée en valeur, atteignant 43 000 dollars.

Détails sur les paiements Bitcoin

Les prix du Bitcoin ont partiellement baissé les jours suivants, mais le mois dernier, ils ont recommencé à augmenter qui a porté la crypto-monnaie à des niveaux encore plus élevés: aujourd’hui, un Bitcoin se négocie à plus de 47000 dollars et les tweets de Musk sur le sujet – bien qu’en un certain sens attendu – ils auront un impact supplémentaire sur ses performances. Les détails intéressants de l’annonce sont au nombre de deux: le premier est que les paiements Bitcoin seront également disponibles en dehors des États-Unis d’ici la fin de l’année – ce qui permettra à n’importe qui dans le monde d’acheter une Tesla en payant en crypto-monnaie.

La nouveauté la plus importante, cependant, en est une autre, à savoir que les paiements reçus par Tesla en Bitcoin ils ne seront pas convertis en monnaie ayant cours légal mais ils resteront gardés par l’entreprise sous la forme de Bitcoin. En bref, Musk a assuré que la société ne spéculerait pas sur la volatilité bien connue de la crypto-monnaie, attendant par exemple que la valeur augmente considérablement avant de s’en débarrasser en masse et d’encaisser des millions de dollars.

