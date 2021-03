À partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez plus télécharger ou mettre à jour WhatsApp sur les anciens iPhones

Depuis quand en tant que développeurs de Whatsapp mettre à jour leur création pour lui fournir de nouvelles fonctionnalités, mais ce faisant, ils sont obligés de abandonner la prise en charge des téléphones plus anciens. Cette fois, c’était au tour des appareils avec système d’exploitation iOS 9 et versions antérieures: la dernière version de WhatsApp pour iPhone est arrivée dans ces heures sur l’App Store d’Apple en fait, elle ne peut être téléchargée qu’à partir d’iPhones avec le système d’exploitation iOS 10 ou supérieur.

Smartphones concernés

Heureusement, il reste peu de smartphones avec cette version particulière du système d’exploitation Apple: iOS 9 a fait ses débuts en 2015 pour coïncider avec l’iPhone 6S. Au cours des années suivantes, cependant, ces smartphones ont été mis à jour d’année en année vers les versions ultérieures du logiciel Apple et sont toujours compatibles avec iOS 14.3, la dernière version d’iOS disponible. D’autres gadgets plus anciens, cependant, ont conclu leur voyage de mise à jour il y a des années et, dans un cas particulier, ils se sont arrêtés à iOS 9: ce sont les iphone 4s, qui pour cette raison ne pourra plus mettre à jour WhatsApp à partir de ces heures.

Combien y en a-t-il et qu’arrive-t-il aux smartphones concernés

Le nombre de téléphones touchés par le problème n’est pas connu, mais certainement ce n’est pas haut: iPhone 4S après tout fait ses débuts en 2011 et il était complètement hors de production en 2016. Même ceux qui ont attendu quelques mois pour mettre la main dessus l’auront acheté il y a au moins 8 ou 9 ans, et il ne pourra guère le faire survivre intact et fonctionner jusqu’à aujourd’hui sans le remplacer. De leur côté, les développeurs WhatsApp n’auraient aucun intérêt à publier une mise à jour excluant un nombre important d’utilisateurs de leur plateforme.

Étant donné que le nombre d’utilisateurs qui ne pourront plus mettre à jour WhatsApp sera décidément faible, même pour ce petit cercle, il reste cependant, vous pouvez continuer à utiliser le service au moins pour le temps qu’il faut pour enregistrer les conversations. Le fait que la nouvelle version de WhatsApp soit uniquement compatible avec les appareils iOS 10 ne signifie pas que les anciennes versions n’ont plus accès au service. Cet inconvénient cela se produira sous peu, mais pas immédiatement: en attendant, le conseil à ceux qui utilisent encore un iPhone 4S pour naviguer est de sauvegarder les conversations WhatsApp dans une sauvegarde et de commencer à planifier l’achat d’un nouveau smartphone.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂