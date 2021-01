A partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez plus jouer à Farmville

Dans la liste de tout ce que nous avons laissé derrière nous en 2020, il devrait également être inclus Farmville, le célèbre jeu de social-management aux origines agricoles qui a explosé sur Facebook il y a plus de 10 ans et atteint son apogée sur la plateforme de Mark Zuckerberg, devenant un véritable phénomène culturel en quelques mois. En fait, à partir du 1er janvier 2021, le titre n’est plus disponible, pour une raison très simple: développé avec la technologie Flash, il est devenu inutilisable lorsque Flash lui-même a été abandonné par son constructeur, c’est-à-dire avec l’arrivée de la nouvelle année.

Bref, la fin de Farmville était déjà écrite: à la fois par la multinationale Adobe, qui avait déjà anticipé il y a des années le désir de mettre à la retraite le alors très utilisé (mais en déclin) Éclat, tant par les développeurs du jeu, que par la maison de logiciels californienne Zynga: ces derniers, décidant de ne pas réécrire le jeu original compatible avec les technologies plus récentes, ont essentiellement condamné le titre à l’oubli numérique.

Après tout, Farmville n’avait plus bénéficié de la renommée qu’il méritait la dernière décennie née en 2009, le jeu a dépassé le chiffre de 82 millions de joueurs actifs en un mois seulement, après avoir attiré l’attention du premier molion de joueurs en seulement six jours. L’augmentation a été continue et constante pendant les semaines suivantes, jusqu’à ce qu’elle attire un maximum de 30 millions de fermiers virtuels vers les serveurs de jeu en une seule journée. En 2013, selon les données publiées par Zynga, le total des paiements effectués dans le jeu dépassait le milliard de dollars.

Après tout, la formule Farmville était parfaite pour ce que Facebook représentait à l’époque: une plate-forme sociale sur laquelle les abonnés partageaient tout sans trop de problèmes: le jeu tirait sa force de la dynamique sociale du portail, et Facebook est devenu populaire également pour le bouche à oreille lié à Farmville. Depuis lors, cependant, la créature de Mark Zuckerberg C’est changé, entre un scandale de la vie privée et une transformation de plus en plus claire en une plateforme de partage de contenu; Les développeurs de Farmville ont essayé de reproduire le succès de l’original sans jamais l’atteindre, mais en faisant atterrir le jeu sur d’autres plates-formes qui n’étaient pas aussi répandues à l’époque – telles que téléphone intelligent.

L’original, confiné au Web et les pages du réseau social, il était en somme destiné à la fin. En 2021, il quitte définitivement les navigateurs après plus de 12 ans de carrière.