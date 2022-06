A partir d’aujourd’hui, vous ne pourrez plus utiliser Android Auto sur l’écran de votre mobile

in

Android Auto sur les écrans des smartphones n’est plus officiellement disponible : vous ne pourrez utiliser Android Auto que si vous avez une voiture compatible.

Google nous avait prévenus pendant des mois, et maintenant, il a enfin tenu sa promesse : à ce jour, il n’est plus possible d’utiliser Android Auto sur les écrans mobiles. Désormais, seules les personnes disposant d’une voiture compatible avec Android Auto pourront utiliser la plateforme de véhicules de Google.

Ces dernières semaines, Google préparait déjà le terrain pour procéder à supprimer android auto d’écrans mobiles. Maintenant, lorsque j’essaie d’utiliser cette fonction, j’obtiens un avis indiquant qu’Android Auto n’est désormais disponible que sur les écrans des véhicules.

Google Assistant Driving Mode remplacera Android Auto pour mobile

Les téléphones portables mis à jour vers Android 12 n’avaient plus la possibilité d’utiliser Android Auto sans être connectés à une voiture compatible. Plus tard, ce manque de compatibilité s’est propagé entre les téléphones mobiles avec Android 10 et 11. Désormais, le jour de la disparition de cette fonction est définitivement arrivé.

Google a un alternative à la version d’Android Auto pour mobile pour ceux qui n’ont pas de véhicule compatible. Il s’agit du « Driving Mode » intégré à l’assistant Google, avec une interface complètement différente, mais une variété de fonctions et d’options similaires à ce que l’on pouvait trouver dans la version mobile d’Android Auto, auxquelles s’ajoutent, en plus, le capacités intelligentes et proactives de l’assistant virtuel.

Le mode conduite est disponible sur la grande majorité des appareils Android avec l’assistant Google intégré. Dans la plupart des cas, ledit mode démarrera automatiquement lorsque vous voyagez en voiture avec Google Mapsou en connectant l’appareil au système Bluetooth du véhicule.

