À partir d’aujourd’hui, se défendre contre les haters en ligne est plus facile et plus rapide: la phrase qui change tout

À partir de maintenant protégez-vous contre le porno de vengeance, les faux profils Le hater sur les réseaux sociaux sera enfin plus facile et plus rapide: c’est la conséquence d’une condamnation récemment prononcée aux États-Unis, dans laquelle le groupe a été intimidé pour la première fois Facebook de fournir une série de documents en temps opportun lié à un profil Instagram qui vendait des photos volées à une mineure de nationalité italienne.

L’histoire dont est née la phrase est malheureusement similaire à bien d’autres: un profil Instagram créé en utilisant comme source un album photo d’une mineure – le tout à son insu, sans son consentement et sans possibilité d’intervenir sur les images chargé. Par une action en justice le profil a été verrouillé comme cela se produit habituellement dans ces situations, mais la différence avec ce qui s’est toujours passé dans les affaires jusqu’à présent jugées en est une: le juge fédéral du Michigan a ordonné à Facebook de fournir les données relatives au faux compte rapidement et sans délai.

Pour expliquer l’importance de la condamnation à Fanpage.it, les avocats d’Emme Team, qui ont traité l’affaire et qui, en Italie, fournissent une assistance gratuite pour les cas de vengeance pornographique et de haine en ligne. Jusqu’à présent, le réseau social pouvait prolonger de plusieurs mois le délai de livraison des informations pour différents types de besoins, alors que cette décision établit un précédent important dans le sens opposé. L’entreprise est tenue de fournir à la date indiquée par le juge une série de données pouvant être utiles pour localiser le responsable: du numéro de téléphone et de l’adresse e-mail liés à la création du faux compte à l’adresse IP de l’appareil ou des appareils utilisés pour y accéder.

La décision du juge fédéral du Michigan représente désormais un précédent et donc une arme précieuse pour ceux qui luttent contre la prolifération sur les réseaux sociaux non seulement de pornographie de vengeance et de faux profils, mais aussi de faux comptes utilisés pour de véritables campagnes de propagande haineuse. Avoir des données disponibles liées à des profils qui publient du matériel de ce type donne une chance de plus de retracer l’identité de ceux qui les ont créés. Obtenez ces informations en quelques jours au lieu de quelques semaines d’attente augmente les chances pour arriver à un résultat concret et surtout cela peut décourager toute personne malveillante de se livrer à un comportement similaire.