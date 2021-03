À partir d’aujourd’hui, pour obtenir le cashback de l’État, vous pouvez également payer avec des cartes de supermarché

À partir d’aujourd’hui, ceux qui veulent profiter de l’initiative remise de l’état lancée l’année dernière par le gouvernement, elle pourra également le faire en utilisant des cartes de crédit liées à certaines chaînes de supermarchés bien connues. La nouvelle a été annoncée ces dernières heures et sera disponible à partir de la prochaine mise à jour de l’application Io: parmi les systèmes de paiement pouvant être liés au compte courant destiné au cashback, il y aura aussi la carte Fidaty Oro par Esselunga, le papier Together More par Conad et le Supercard par Coop.

La nouvelle arrive à un moment particulier pour l’initiative de cashback: après l’enthousiasme initial des citoyens, sont venues les critiques de certains partis actuellement au gouvernement, qui souhaiteraient suspendre l’initiative. Quel que soit le sort du projet, les développeurs ont éliminé un obstacle important à son adoption. Jusqu’à présent, le cashback de l’État n’était pas compatible avec ces cartes particulières fournies par les supermarchés aux clients réguliers, c’est pourquoi cette catégorie particulière de personnes a souvent trouvé à un carrefour dans le paiement des courses quotidiennes: choisissez un mode de paiement lié à l’appli Io et cashback avec la promesse de récolter 10%, ou préférez la carte supermarché en profitant des avantages assurés par la chaîne.

Quiconque optait pour l’utilisation de cartes de fidélité ne pouvait pas contribuer au succès du cashback de l’État, du moins jusqu’à présent. Avec le dernier mise à jour de l’application Il sera possible d’ajouter une carte Fidaty Gold, Insieme Più ou Supercard directement entre les modes de paiement stockés et liés au compte courant pour le retour: de cette manière les propriétaires pourront faire leurs achats avec leur carte de fidélité, cumulant les avantages garantis par la chaîne et ceux de l’initiative gouvernementale.

