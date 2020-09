À partir d’aujourd’hui, même les utilisateurs italiens peuvent gagner avec TikTok: voici comment

A partir d’aujourd’hui aussi les créateurs italiens qui publient leurs vidéos sur TIC Tac ils peuvent être rémunérés pour leur activité sur la plateforme. Après la révélation des noms des premiers bénéficiaires italiens ces dernières semaines, la nouvelle a été officialisée par la même plateforme de partage de vidéos avec un communiqué de presse il y a quelques jours dans lequel elle annonce l’arrivée du TikTok Creator Fund dans certains pays européens y compris le nôtre.

Fonds pour les créateurs italiens

L’Italie rejoint l’Espagne, le Royaume-Uni et la France comme premier pays à expérimenter l’initiative lancée par TikTok aux États-Unis il y a seulement quelques semaines. À travers Fonds TikTok pour les créateurs (c’est ainsi que le programme a été baptisé à nos frontières) les utilisateurs les plus prolifiques et les plus suivis résidant dans notre pays pourront commencer à gagner quelque chose de leur activité en ligne, proportionnellement au nombre de followers qu’ils comptent et aux vues que leur contenu pourra obtenir .

Il n’y a pas les mêmes fonds disponibles pour nos propres créateurs que pour nos homologues américains. Si aux USA le budget alloué est de 200 millions avec l’intention de l’étendre à un milliard dans les 3 prochaines années, pour l’Europe (et pas seulement pour l’Italie) nous parlons 60 millions initiaux qui devraient devenir 255 millions d’ici 2023.

Ce qu’il faut pour participer

Les conditions pour faire partie des bénéficiaires du TikTok Fund for Creator ne sont pas particulièrement strictes, mais vous obligent tout de même à avoir un certain nombre de followers sur la plate-forme. Les candidats doivent être au moins de l’âge, avoir au moins 10000 abonnés sur TikTok et obtenez au moins 10 000 vues de leurs vidéos au cours des 30 derniers jours. Ceux qui répondent à ces caractéristiques pourront remplir la demande d’admission au programme directement depuis l’application, via leur compte pro / créateur.