À partir d’aujourd’hui, jusqu’à 4 personnes peuvent passer en direct sur Instagram

Le numéro un de Instagram, Adam Mosseri, l’avait anticipé il y a quelques jours comme une nouveauté particulièrement demandée par les utilisateurs, et maintenant elle est accessible à tous: elle s’appelle Salon, et c’est la possibilité de diffuser des sessions en direct avec des salles virtuelles pour un nombre maximum de 4 personnes. La nouvelle fonctionnalité double essentiellement la limite maximale de 2 participants précédemment fixée pour les diffusions en direct et ouvre de nouveaux scénarios au sein du réseau social appartenant au groupe Facebook.

L’évolution de la diffusion en direct avec un invité

Le déménagement met en évidence la volonté du réseau social de pousser sur le phénomène des diffusions partagées en direct, après la première ouverture en 2018. À l’époque, la plateforme avait donné aux utilisateurs la possibilité de se montrer en direct en invitant amis et invités lors de la session en direct. : la nouveauté s’est ouverte à des collaborations intéressantes entre influenceurs, créateurs et autres personnalités qui sur Instagram ont trouvé un moyen de s’adresser à leurs followers autrement que de simplement parler d’eux-mêmes. Avec les Live Rooms – littéralement live rooms – les interviews et dialogues qui ont déjà eu du succès sur Instagram ces derniers mois peuvent se transformer en conversations de groupe et de groupe où chaque participant peut apporter sa contribution.

Comment fonctionnent les Live Rooms

La nouveauté qui vient d’être annoncée s’entremêlera avec une autre fonction récemment lancée par Instagram, à savoir les badges qui peuvent être achetés par les utilisateurs pour montrer leur soutien aux créateurs lors des diffusions en direct. Les achats seront également disponibles pendant les diffusions en direct en salle et peuvent être dirigés vers chacun des deux participants ou plus. Évidemment, les Live Rooms ne sont pas l’apanage exclusif des créateurs et des influenceurs, mais ils peuvent être lancés par tous les utilisateurs. Pour ce faire, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche depuis l’écran principal de l’application, choisissez l’option En direct, puis l’icône de nouvelles salles qui devrait apparaître dans l’application. à partir de ces jours.

